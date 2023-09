Corinthians presentó a Mano Menezes como nuevo entrenador

Corinthians, de Brasil, presentó hoy a Mano Menezes como su nuevo entrenador, en lugar del saliente Wanderlei Luxemburgo, con el foco puesto en la revancha de semifinales de Copa Sudamericana, de la próxima semana ,ante Forteleza.

"Es un orgullo regresar a una casa como ésta. Lo que me llevó a aceptar la invitación de regresar a finales de este año, que no fue la idea primaria, fue el tipo de relación que construimos las otras dos veces que pasé aquí", señaló Menezes en conferencia de prensa.

"Este compromiso y agradecimiento mutuo que hemos tenido me hizo volver y asumir nuevamente este desafío de gestionar la grandeza del Corinthians", agregó el exseleccionador de Brasil.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Menezes, de 61 años, afrontará su tercer ciclo en el "Timao" luego de sus pasos en las temporadas 2008-2010 y 2014.

"Quiero acortar un poco más al equipo. Hoy no se puede jugar al fútbol siendo tan largo, por dos motivos: el balón no llega al frente con la calidad necesaria y los atacantes sufren. Y cuando pierde el balón, no lo recupera en campo contrario. Corinthians es uno de los equipos que menos recupera el balón en campo contrario. Esto ayuda al equipo a ahorrar energía para atacar", indicó Menezes.

El primer gran desafío de Menezes al frente de Corinthians será el pase a la final de la Copa Sudamericana. El equipo paulista empató 1-1 en la ida y el próximo martes visitará a Fortaleza.

Con información de Télam