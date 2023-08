Colón se prepara para enfrentar a Lanús por la Copa Argentina

Colón, de Santa Fe se prepara para enfrentar a Lanús este martes a las 15:30 por los 16avos. de final de la Copa Argentina en el estadio Eva Perón, de Sarmiento, de Junín.

En la previa del partido, el equipo de Santa Fe se entrena en "el Predio 4 de Junio" bajo las órdenes de su entrenador Néstor “Pipo” Gorosito, quien ensayó un posible equipo de cara a ese compromiso.

Ese equipo alineó a Ignacio Chicco, Alberto Espínola, Paolo Goltz, Facundo Garcés y Rafael Delgado; Stefano Moreyra, Santiago Pierotti, Tomás Galván, Rubén Botta, Damián Batallini y Javier Toledo.

A la hora del dibujo táctico la idea inicial fue 4-2-3-1, que además cuenta con varios de los refuerzos del “Sabalero” como Espínola, Botta, Batallini y Toledo.

Colón aún no se retira del mercado y va en busca de la vuelta de Germán Conti, que se encuentra en el Lokomotiv, de Moscú.

Por el lado de Lanús, aún no hay una especulación con la posible formación, pero el equipo de Frank Darío Kudelka ya cuenta con sus cuatros refuerzos para el partido del martes que son Felipe Peña Biafore (ex River Plate), Gonzalo Pérez (ex Liverpool de Uruguay), Alan Aguerre (exTalleres) y Augusto Lotti (ex Cruz Azul de México).

El ganador del partido se enfrentará en los octavos de final a Talleres, de Córdoba, que viene de eliminar a River Plate.

Con información de Télam