Cardona se quejó de sus "vacaciones adelantadas" con un comunicado contra la dirigencia de Racing

El volante colombiano Edwin Cardona se quejó hoy desde su país natal, a donde viajó tras recibir las "vacaciones anticipadas" que le otorgó el cuerpo técnico encabezado por Fernando Gago, por esta situación de la que también hizo cargo a la dirigencia de Racing Club a través de un comunicado.

El texto en cuestión es el siguiente: "He guardado silencio por mucho tiempo, cuidando primero a mi familia, a las personas allegadas a mi entorno, buscando el momento adecuado y la oportunidad correcta de aclarar diversas situaciones".

"Y si bien no ha sido mi mejor temporada, siempre he cumplido a cabalidad mis responsabilidades y obligaciones con el club al cual pertenezco, pero no puedo dejar pasar por alto que se siga manchando mi nombre y mí integridad por comentarios mal intencionados de personas que solo generan críticas destructivas".

"El 1 de noviembre, después de terminar mi jornada de entrenamiento, el club me hace entrega de una carta por medio del Gerente de Futbol Profesional, Miguel Rosello, donde me notifican que se disponen a otorgarme vacaciones a partir de la última obligación del mes en curso y hasta el 30 de noviembre del presente año".

"Posteriomente a hacerme la entrega de dicha carta y sin entender por qué, me dicen que se debe destruir y me hacen entrega de otra, pero anticipando mis vacaciones a partir del 2 de noviembre y hasta el 30 de este mes, debiendo presentarme en las instalaciones del estadio en la fecha mencionada. Esto deja constancia y recomendación técnico-directiva de no integrarme en el grupo después del compromiso jugado ante Tigre".

"Con lo expuesto anteriormente hago claridad de que no ha sido decisión mía irme y dejar el equipo en estas instancias de finales. Y más ahora, a las puertas del compromiso tan importante que tenemos el domingo frente a Boca. Reitero mi compromiso y deseo de seguir vistiendo estos colores y poder revertir esta situación", completó el texto.

Sin embargo el presidente racinguista, Víctor Blanco, argumentó una vez hecha pública esta misiva, que veía como "algo normal que si el técnico no lo iba a tener en cuenta para estos dos partidos con Tigre y Boca le otorgara una licencia anticipada. Pero Cardona sigue siendo jugador del club", aclaró el titular "académico".

Con información de Télam