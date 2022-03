Brown de Adrogué goleó y es escolta del líder Belgrano en la Primera Nacional

Brown de Adrogué goleó hoy a Almagro por 3 a 0, se colocó como escolta del líder, Belgrano de Córdoba, y sumó su segunda victoria consecutiva en la Primera Nacional, en uno de los encuentros que cerraron la octava fecha del certamen.

El mediocampista Hernán Da Campo (9m PT) y un doblete del delantero Mateo Acosta (41m PT y 7m ST, de penal) sirvieron para festejar el quinto triunfo del equipo dirigido por Pablo Vicó.

Con este triunfo, el conjunto 'tricolor' se posicionó como escolta con 18 puntos, a una unidad de Belgrano. Por su lado, Almagro, que mostró el estreno como DT de Norberto Paparatto, se mantiene con 10 unidades.

En el encuentro que cerró la jornada, San Martín de Tucumán escaló hasta la tercera colocación, con 17 unidades, tras un ajustado triunfo sobre Deportivo Maipú de Mendoza, por 1-0. El único tanto fue obra del delantero Juan Miritello (Pt. 45m.).

En un cotejo electrizante, en tanto, Instituto de Córdoba (16 puntos) consiguió un agónico éxito sobre Ferro (6), por 3-2, resultado que le permite conservar su invicto, tras ocho partidos.

Los goles del equipo que dirige el DT Lucas Bovaglio los marcaron Nicolás Mazzola (Pt. 24m.), Martín Pino (Pt. 46m.) y Gabriel Graciani (St. 49m.). El conjunto de Caballito, que sigue en la parte baja de la tabla, anotó en una ráfaga en el primer tiempo, a través de un rechazo en contra de Fernando Alarcón (Pt. 37m.) y Lucas Román (Pt. 38m.).

Por su lado, Agropecuario de Carlos Casares (9) venció a Independiente Rivadavia Mendoza (8), por 2-1. El delantero Brian Blando (St. 17m., de penal) y su compañero de ataque Emanuel Dening (St. 29m.) marcaron para el conjunto que dirige el DT Diego Osella. El descuento de la 'Lepra', que terminó con nueve hombre por las expulsiones de los zagueros centrales Juan Pablo Freytes y Valentín Perales, lo consiguió Lucas Ambrogio (St. 33m.)

Tristán Suárez, por su parte, empató como local 2-2 con Quilmes, resultado que no benefició a ninguno de los dos equipos ya que el dueño de casa apenas acumula 5 unidades (no ganó en lo que va del campeonato) y la visita llegó a 10 (sumó su cuarta igualdad consecutiva)

El volante Enzo Arreguín (34m PT) y Ezequiel Melillo (28m St), convirtieron para el conjunto local, mientras Nicolás Messiniti en contra (Pt. 45m.) y el ingresado Tomás Blanco (40m ST), marcaron para los "Cerveceros".

Nueva Chicago, a su vez, empató 1-1 con Defensores de Belgrano, como visitante y sumó su cuarta igualdad en el torneo.

El mediocampista Cristian Sánchez (31m PT) abrió el marcador para el conjunto de Núñez, y el delantero Tomás González (32m ST), que ingresó a los 17 minutos del complemento, lo igualó de cabeza para el "Torito"

Con la igualdad, Defensores reúne 12 unidades, mientras que Nueva Chicago acumula 10.

Otros resultados de la jornada: Atlanta 3 (Matías Molina, Juan Galeano y Juan Bisanz)- Flandria 1 (Benjamín Borasi); Estudiantes de Buenos Aires 0 - Temperley 0; Santamarina de Tandil 1 (Guillermo Villalba)-Deportivo Morón 2 (Mateo Levato y Gastón González, de penal); Atlético de Rafaela 1 (Franco Faría)-Deportivo Madryn 1 (Federico Recalde)

= Resumen de la fecha:

-Domingo: Sacachispas 1 - Mitre (Santiago del Estero) 1, Chacarita 5 - Alvarado (Mar del Plata) 0, All Boys 1 - Deportivo Riestra 1, San Telmo 0 - Villa Dálmine 4, Brown (Puerto Madryn) 0 - Estudiantes (Río Cuarto) 1, Gimnasia (Mendoza) 0 - Belgrano 1; San Martín de San Juan 3 - Gimnasia (Jujuy) 0 y Chaco For Ever 0 - Almirante Brown 0..

-Hoy: Brown (Adrogué) 3 - Almagro 0; Tristán Suárez 2- Quilmes 2; Estudiantes (Buenos Aires) 0- Temperley 0; Atlanta 3 - Flandria 1 y Defensores de Belgrano 1 - Nueva Chicago 1; Instituto 3-Ferro 2; San Martín de Tucumán 1-Deportivo Maipú de Mendoza 0; Atlético de Rafaela 1-Deportivo Madryn 1; Santamarina de Tandil 1-Deportivo Morón 2; Agropecuario de Carlos Casares 2-Independiente Rivadavia Mendoza 1

Tuvo fecha libre Güemes (Santiago del Estero).

=Principales posiciones: Belgrano, 19 puntos; Brown (A), 18; San Martín (T) 17; Instituto y Brown (PM) 16; Almirante Brown 15; Deportivo Riestra 14; All Boys 13; Chaco For Ever, Deportivo Madryn, Defensores de Belgrano y Estudiantes de Río Cuarto 12; Chacarita 11; Quilmes, San Martín (SJ), Atlanta, Deportivo Morón, Nueva Chicago, Estudiantes BA y Almagro 10; Dep. Maipú, Sacachispas, Agropecuario y Gimnasia (J) 9; Independiente Rivadavia, Temperley y Atlético de Rafaela 8; Villa Dálmine y Alvarado 7; Gimnasia (M), Ferro y San Telmo 6; Tristán Suárez, Santamarina y Flandria 5; Guemes (SE) 4; Mitre (SE) 3.

Con información de Télam