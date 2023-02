Boston River eliminó a Zamora y será rival de Huracán en la Fase 2 de la Copa Libertadores

Boston River de Montevideo le ganó esta noche como visitante a Zamora de Venezuela por 1 a 0, en el partido revancha de Fase 1 de la Copa Libertadores de América de fútbol, avanzó de ronda y será el rival de Huracán en la próxima instancia del máximo certamen a nivel continental.

El encuentro se jugó en el estadio Agustín Tovar, en la ciudad venezolana de Barinas, y el tanto del conjunto uruguayo lo marcó el delantero montivedeano Jonathan Urretaviscaya, a los 20 minutos del primer tiempo.

De esta manera, Boston River avanzó de fase con un resultado acumulado de 4 a 1, debido a que en el cotejo de ida jugado el jueves pasado en la capital uruguaya se había impuesto por 1 a 0.

Zamora, donde el argentino Nicolás Aguirre fue suplente, concluyó el cotejo con nueve jugadores por las expulsiones del panameño Jorman Aguilar (46m. PT) y el venezolano Jeizon Ramírez Chacón (4m. ST); mientras que en Boston River vio la tarjeta roja Guzmán Rodríguez (27m. ST).

Boston River se medirá en la Fase 2 de la Libertadores ante Huracán, que debutará en esta instancia de la Copa, dos rondas previas a llegar a la zona de grupos del torneo continental.

El martes, Nacional de Asunción (Paraguay) le ganó como local a Sport Huancayo de Perú por 3 a 1 y pasó a la Fase 2, con un resultado global de 4 a 3 a su favor, porque en la ida habían vencido los incáicos por 2 a 1.

Ayer, El Nacional de Quito (Ecuador) derrotó como local a Nacional Potosí (Bolivia) por 3 a 1 y avanzó a la Fase 2 por un abultado resultado a favor de 9 a 2, debido a que también ganaron de visita en la ida 6-1.

Los cruces de la Fase 2 de la Libertadores, donde se suman trece equipos, serán los siguientes:

Carabobo de Venezuela vs. Atlético Mineiro de Brasil, Nacional de Paraguay vs. Sporting Cristal de Lima (Perú), Deportivo Maldonado de Uruguay vs. Fortaleza de Brasil, El Nacional de Quito (Ecuador) vs. Deportivo Independiente Medellín (Colombia), Magallanes de Chile vs. Always Ready de La Paz (Bolivia), Curicó Unido de Chile vs. Cerro Porteño de Asunción (Paraguay), Boston River de Montevideo (Uruguay) vs. Huracán y Universidad Católica de Quito (Ecuador) vs. Millonarios de Bogotá (Colombia).

Con información de Télam