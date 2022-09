Belgrano visita a San Martín de Tucumán para alimentar su sueño de ascenso

Belgrano de Córdoba (67) visitará este lunes a San Martin de Tucumán en la continuidad de la fecha 33ra de la Primera Nacional y, de ganar, obtendrá una ventaja de 11 puntos sobre su escolta Instituto (59) a falta de cuatro fechas para el final del torneo.

La jornada tendrá los siguientes partidos:

A las 15.00: Sacachispas vs. Flandria.

A las 18.10: Ferro Carril Oeste vs. Deportivo Morón (TyC Sports).

A las 19.00: Nueva Chicago vs. Almagro.

A las 20.00: Independiente Rivadavia de Mendoza vs. Deportivo Madryn.

A las 20.35: Quilmes vs. Estudiantes de Río Cuarto.

A las 21.10: San Martín de Tucumán vs. Belgrano de Córdoba (TyC Sports).

Tuvo fecha libre en esta jornada Atlanta.

Resultados registrados:

Sábado:

Instituto 4-Gimnasia y Esgrima de Jujuy 0; Chacarita 2-All Boys 0; Estudiantes (BA) 1-San Martín de San Juan 0; Agropecuario 1-Almirante Brown 1; Tristán Suarez 1-Villa Dálmine 1; Defensores de Belgrano 1-Deportivo Riestra 0.

Domingo:

Deportivo Madryn 0-Gimnasia y Esgrima de Mendoza 1; Brown de Adrogué 1- Atlético Güemes de Santiago del Estero 1; Ramón Santamarina de Tandil 2- Chaco For Ever 2; Rafaela 2-San Telmo 1; Deportivo Maipú 0-Alvarado 1; Mitre de Santiago del Estero 1 -Temperley 2.

Posiciones:

Belgrano 67 puntos; Instituto 59; Gimnasia de Mendoza 57; San Martin de Tucumán 56; All Boys 54; Chaco For Ever 51; Defensores de Belgrano y Estudiantes de Buenos Aires 50; Estudiantes de Río Cuarto San Martin de San Juan 48; Independiente Rivadavia de Mendoza y Almagro 47; Deportivo Riestra 46; Deportivo Madryn y Chacarita Juniors 43; Deportivo Maipú de Mendoza 42; Quilmes y Brown de Madryn 41; Deportivo Morón, Mitre de Santiago del Estero, Brown de Adrogué y Almirante Brown 40; Ferro 39; Atlanta y Güemes de Santiago del Estero 37; Agropecuario Argentino de Carlos Casares y Gimnasia de Jujuy 36; San Telmo y Temperley 35; Villa Dálmine y Rafaela 33; Alvarado ; Flandria y Nueva Chicago 29; Tristán Suárez 27; Sacachispas 26; y Santamarina de Tandil 25.

Con información de Télam