Atlético Tucumán se aprovecha de Independiente y sigue en lo más alto de la Liga

Atlético Tucumán derrotó hoy por 1-0 a Independiente, inmerso en una grave crisis futbolística e institucional, prolongó su invicto y mantuvo el primer puesto de la Liga Profesional de Fútbol.

En la continuidad de la décima fecha, el "Decano" pegó desde el arranque con el gol del ex Racing Augusto Lotti a los 52 segundos y se llevó una gran victoria de Vicente López.

El partido se disputó a puertas cerradas en el estadio de Platense por los incidentes que se produjeron el viernes durante la Asamblea de Socios en la sede del club entre los hinchas de Independiente y la policía.

Un día después de la programación original, sin público y a poco más de 20 kilómetros de Avellaneda, lo que no cambió fue el presente del "Rojo", que sigue siendo desalentador ya que lleva seis partidos sin ganar con cinco derrotas y un empate.

Atlético Tucumán es la contracara ya que terminará la fecha una vez más como puntero con 22 unidades, sin derrotas hasta el momento.

El sorprendente equipo de Lucas Pusineri, héroe del último título local de Independiente hace veinte años, muestra una fórmula definida que luego de diez fechas le sigue dando resultados.

Seis victorias, cuatro empates, diez goles a favor y apenas tres en contra son los números del "Decano" que hasta mañana será el único líder del campeonato a la espera de lo que suceda con Argentinos Juniors en su visita a Banfield.

El conjunto tucumano es efectivo en ataque y después se hace fuerte en defensa ya que ganó los últimos cinco partidos con la valla invicta.

Su última derrota fue el 23 de junio contra Independiente (1-0) pero por la Copa Argentina y en el torneo local cayó ante el "Bicho" por 4-2, como local, el pasado 21 de abril.

Pese a la ausencia de Ramiro Carrera, una pieza clave del mediocampo por lesión, el "Decano" supo defenderse y con el gol tempranero de Lotti le alcanzó para seguir de racha.

Independiente mostró una mejor versión con respecto a la última derrota ante Defensa y Justicia (2-1) en Florencio Varela con un equipo con muchos juveniles.

Sin Lucas Rodríguez y Leandro Fernández por suspensión y Lucas Romero por el fallecimiento de su padre, el interino Claudio Graf cambió mucho la formación inicial con la presentación del uruguayo Edgar Elizalde en la defensa y del misionero Santiago Ayala, delantero de 20 años.

El atacante de la reserva tuvo su debut absoluto ante la ausencia de variantes en ataque por las lesiones de Leandro Benegas y Facundo Ferreyra.

Luego de los incidentes del viernes y las idas y vueltas con la disputa del partido, la mañana del "Rojo" no podía empezar peor y antes del minuto ya estaba abajo en el marcador.

Precisamente a los 52 segundos, Atlético Tucumán abrió el marcador luego de una buena jugada que se inició con un gran pase del lateral derecho Martín Garay para el veloz Ramiro Ruiz Rodríguez a la espalda de los centrales y un centro al área chica para la definición de primera de Augusto Lotti.

El ex Racing lleva cuatro gritos en el torneo y la casualidad es que uno de ellos también había sido antes del minuto cuando en la fecha 7 abrió a los 13 segundos el triunfo 2-0 ante Gimnasia y Esgrima La Plata en Tucumán.

A los 28 minutos, el panorama de Independiente pudo empeorar por la expulsión de Sergio Barreto.

Sin embargo, el árbitro Fernando Echenique fue llamado por Facundo Tello desde el VAR y revirtió su decisión con una tarjeta amarilla para el defensor del "Rojo".

El equipo de Graf se hizo cargo de la posesión de la pelota y tuvo la posibilidad más clara para empatar a los 40 minutos tras un remate al palo de Gabriel Hachen.

En el segundo tiempo, Atlético Tucumán siguió con su plan de cuidar la ventaja y cederle la pelota a Independiente que no encontró los caminos para generar peligro en el área defendida por el seguro arquero boliviano Carlos Lampe.

La mala noticia para la visita fue que el capitán Guillermo Acosta recibió la quinta tarjeta amarilla y no podrá jugar el próximo sábado contra Newell's, como local.

Independiente es un fiel reflejo de su momento ya que no puede separar lo futbolístico de lo institucional y su futuro es una incógnita.

El "Rojo" visitará el domingo a Colón en Santa Fe pero después deberá recibir a River Plate, con la posibilidad latente de volver a perder la localía.

= Síntesis =

Independiente: Sebastián Sosa; Alex Vigo, Sergio Barreto, Joaquín Laso y Edgar Elizalde; Iván Marcone y Lucas González; Rodrigo Márquez, Tomás Pozzo, Gabriel Hachen; y Santiago Ayala. DT: Claudio Graf.

Atlético Tucumán: Carlos Lampe; Martín Garay, Bruno Bianchi, Manuel Capasso y Matías Orihuela; Ciro Rius, Guillermo Acosta, Francisco Di Franco y Joaquín Pereyra; Augusto Lotti y Ramiro Ruiz Rodríguez. DT: Lucas Pusineri.

Gol: en el primer tiempo, 1m. Augusto Lotti (AT)

Cambios: 23m. Gastón Gil Romero por Di Franco (AT), Alan Soñora por Hachen (I) y Enzo Franco por Barreto (I); 30m. Ignacio Maestro Puch por Ruiz Rodríguez (AT), Cristian Menéndez por Lotti (AT) y Juan Cazares por Márquez (I); 39m. Nicolás Vallejo por Pozzo (I) y Damián Batallini por Ayala (I); 42m. Andrés Balanta por Acosta (AT).

Amonestados: Barreto y Elizalde (I); Ruiz Rodríguez y Acosta (AT)

Incidencia: Partido disputado a puertas cerradas por decisión de los organismos de seguridad.

Árbitro: Fernando Echenique.

Estadio: Platense (local Independiente).

Con información de Télam