Al entrenador portugués Mourinho le gustaría que el futbol se juegue con "tiempo neto"

El entrenador portugués José Mourinho, quien acaba de ganar la Liga de Conferencia de Europa con la Roma de Italia, expreso su deseos de que el fútbol se juegue con tiempo neto y se detenga el reloj en determinadas situaciones.

"Me gustaría detener el cronómetro porque así no habría espacio para perder el tiempo o jugar con otras cosas. Me gusta. En culturas como la portuguesa o la italiana sería algo positivo”, señaló el portugués a Europa Press.

El exentrenador de Benfica, Porto, Inter, Real Madfrid, Chelsea y Manchester United agrergó: "Creo que la FIFA debería hacerlo con el fin de darle mayor continuidad al juego. José Mourinho y evitar pérdidas de tiempo, sería ideal para aprovechar más minutos reales".

Sobre los últimos avances tecnológicos Mourinho, de 59 años, ofreció una opinión favorable: "La tecnología de ‘línea de gol’ es objetiva, esté dentro o no. No hay historia. El fuera de juego, salvo que alguien consiga hacer líneas medio torcidas, se supone que también es objetivo. O está fuera de juego o no. ¿Perdimos el partido por un fuera de juego por un centímetro? Está fuera del juego”.

Con información de Télam