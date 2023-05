"Podíamos llevarnos algo más y nos quedamos sin nada", dijo DT Kudelka tras la derrota de Lanús

El director técnico de Lanús, Frank Darío Kudelka no ocultó su bronca por la derrota en tiempo de descuento ante Gimnasia en La Plata porque afirmó que “en el segundo período estaba para llevarse algo más y finalmente el equipo se quedó sin nada".

"Estoy con mucha bronca porque creo que tuvimos muchas chances de ganarlo. Y nos está costando sumar de visitantes, aunque no hay una razón y no tengo elementos firmes para encontrar una justificación", dijo el entrenador.

"Y esto lo digo porque nosotros no cambiamos nuestra manera de jugar nunca y tratamos de respetar una forma de hacerlo tanto de local como de visitante”, resaltó.

Al analizar el desarrollo del partido expresó que Lanús “no tuvo posesión del balón. Y cuando no lo tenemos, nos cuesta, porque no podemos generar asociaciones. Pero en el segundo tiempo mejoramos, aunque no hicimos un inicio del partido con la agresividad que se necesitaba”, reconoció.

Con información de Télam