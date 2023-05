"Para mi esto no es una revancha y quiero mantener lo de Dabove", dijo Battaglia al llegar a Huracán

Sebastián Battaglia aseguró hoy que su llegada a la dirección técnica de Huracán "no representa una revancha" en su carrera de entrenador, después de su irregular paso por Boca Juniors, y anunció que seguirá "la misma línea" de su antecesor, Diego Dabove.

"Me entusiasmó el proyecto de Huracán y estamos ansiosos por arrancar. Mi cuerpo técnico lo integraré con Juan Krupoviesa y Leandro "Chino" Benítez como ayudantes de campo", explicó Battaglia en su presentación como entrenador del tercer equipo en su carrera, luego de iniciarse en Almagro y continuar en Boca.

"Ahora ya estoy pensando en el partido del viernes con Godoy Cruz, porque Huracán es lo único que me quita el sueño. Me encontré acá con un club organizado, con instalaciones con mucha comodidad y una dirigencia predispuesta a escuchar. Los resultados no lo acompañaron en los últimos tiempos pero queremos hacer hincapié en que los jugadores capten nuestra idea en el poco tiempo de trabajo que tendremos", remarcó.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El santafesino, de 42 años, sostuvo que esta oportunidad no representa para él "una revancha, sino un nuevo proyecto muy lindo y una apuesta muy interesante. Firmé por un año y el objetivo será mantener lo realizado por Dabove, que hizo un trabajo muy bueno".

"Hicimos un análisis completo del club y el plantel. Hay buena mezcla entre juventud y experiencia. Está claro que hay que sumar en el torneo. Hoy la cabeza está puesta en el partido del viernes contra Godoy Cruz y lo anímico es una parte donde hay que focalizar por la falta de resultados en los últimos partidos", apuntó.

"Ahora estoy dedicado a Huracán y lo que fue en Boca quedó en el pasado. Por ejemplo acá tenemos chicos como (Santiago) Hezze y (Juan) Gauto con un futuro muy bueno, y debemos seguir potenciando a todos. Quiero un equipo intenso que se sienta protagonista", enunció.

Y finalmente contó que en este último tiempo de inactividad se dedicó "a seguir aprendiendo. Esto es lo que nos apasiona y el proyecto de Huracán nos convenció en un día. En cuanto al hincha, lo que le prometo es trabajo y que daremos la vida por los colores de Huracán", concluyó.

Con información de Télam