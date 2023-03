"En 20 años nunca fuimos noticia por la violencia", dijo el presidente de Sarmiento de Junín

El presidente de Sarmiento de Junín, Fernando Chiófalo, dijo hoy que su club "nunca" fue noticia por hechos de violencia y se mostró "preocupado" por la interna surgida en la barrabrava.

“En 20 años Sarmiento nunca fue noticia por estos hechos de violencia, los repudio. Espero y deseo que la Justicia caiga con el poder que corresponde sobre estar personas que quitan a las familias de las canchas. Somos un club familiar, de una ciudad tranquila", comentó el directivo en diálogo con Télam en la previa al juego con Rosario Central.

El partido en el estadio Eva Perón tendrá la presencia de socios del club local y habrá 1.000 entradas para no socios, luego de la reunión entre los organismos de seguridad locales, la Agencia de Prevención contra la Violencia en el Deporte (Aprevide) y Sarmiento.

Es que en el "Verde" hay una interna fuerte en la barrabrava, que ya trajo peleas en el partido pasado de local contra San Lorenzo en la tribuna cabecera entre las dos facciones: "La Banda del Oeste" y "La Barra del Cemento" -histórica-.

"Sarmiento era un mundo aparte pero hoy se está complicando. De todas maneras no siento que el club sea responsable. Ojalá que todos disfrutemos de este año en Primera”, deseó el dirigente.

Chiófalo, de bajo perfil y poco contacto con los medios normalmente, explicó que la Justicia le levantó el "derecho de admisión a un grupo sin argumentos", en relación a los seis meses que sopesaban desde octubre para un grupo de 30 personas.

El Juzgado Correccional Número 2 de Junín determinó a finales del 2022 el levantamiento y en consecuencia pudieron ingresar en el partido contra San Lorenzo, en el que se produjeron unos breves incidentes en la cabecera de avenida Arias.

“Si Sarmiento no vende entradas, le produce un déficit económico de casi 100 millones de pesos de acá a fin de año. Esto no lo puedo avalar como presidente del club ni permitir porque pondríamos en riesgo el futuro de Sarmiento", explicó preocupado.

"La pelea en la tribuna es repudiable, ojalá no pase más. Digo que Sarmiento no es responsable porque esas personas que ocasionaron daños tenían derecho de admisión, no podía ingresar y la justicia levantó ese derecho”, reiteró.

Por lo que pudo saber Télam, la expectativa es que el operativo de esta noche salga correctamente y así poder vender tickets en dos semanas cuando River Plate llegue a la ciudad.

Con información de Télam