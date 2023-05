El medio apertura argentino Benjamín Urdapilleta pasó del Castres al Clermont en Francia

El medio apertura argentino Benjamin Urdapilleta, quien jugó en Los Pumas en la pasada Copa del Mundo de Japón 2019, es nuevo jugador del Clermont tras desempeñarse ocho temporadas en Castres, ambos del rugby francés, indicó la prensa europea.

Con 37 años, Urdapilleta se lanza al último reto de su carrera al incorporarse Clermont con el objetivo recuperar los primeros puestos del campeonato galo, ya que en la actualidad esta 11mo. en el Top 14 francés, según lo informó Rugbyrama.

Castres despidió al ex jugador de CUBA, en la URBA, con una emotiva nota: "Nos hubiera gustado que acabara la próxima temporada con nosotros y apoyando el progreso de nuestros jugadores. Por supuesto que es una pena que no termine aquí, pero eso no desmerece su fabulosa carrera. Dejó su huella en el club con sus cualidades y su mentalidad de líder y ganador, esa mentalidad que lo empuja a asumir el último desafío".

Urdapilleta, quien posee el récord de más puntos convertidos en la historia de una final del Top 14 francés con 19 puntos, en el triunfo ante Montpellier por 32-17, fue campeón jugando para Harlequins de Inglaterra y debutó en Los Pumas en 2008, en un test contra Sudáfrica.

Con información de Télam