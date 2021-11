Gimnasia y Tiro de Salta venció a Villa Mitre de Bahía Blanca y pasó a cuartos de final de Federal A

Gimnasia y Tiro de Salta le ganó en su estadio a Villa Mitre de Bahía Blanca por 2 a 1 y avanzó a los cuartos de final del reducido por el segundo ascenso del torneo Federal A de fútbol, cuyo vencedor jugará la temporada venidera en el certamen de la Primera Nacional.

El encuentro por los octavos de final del torneo Federal A se llevó a cabo en el estadio Gigante del Norte, en la ciudad de Salta, y los tantos del "Albo" fueron marcados por Juan Manuel Perillo, a los 12 minutos del primer tiempo, y Gonzalo Bordón, a los 14 de la segunda parte; mientras Facundo Laumann había igualado transitoriamente para Villa Mitre, a los 28 del período inicial.

Todos los cruces de los octavos de final se jugaron a partido único, en el estadio del mejor ubicado en al final de la fase regular del certamen, sin ventaja deportiva y con la chance de definir las series desde el punto del penal, si los encuentros finalizaban empatados al término de los 90 minutos reglamentarios.

Además de Gimnasia y Tiro de Salta pasaron a los cuartos de final del reducido del Federal A , Olimpo de Bahía Blanca, Defensores de Pronunciamiento (Entre Ríos), Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, Cipolletti de Río Negro, Central Norte de Salta y Chaco For Ever.

En esta instancia del torneo reducido, se sumará Racing de Córdoba, quien el jueves perdió la final por el primer ascenso ante Deportivo Madryn por 1 a 0, en el estadio de Arsenal de Sarandí.

Los resultados de hoy de los octavos de final del Federal A, fueron los siguientes:

Gimnasia y Tiro de Salta 2 (Juan Manuel Perillo y Gonzalo Bordón) - Villa Mitre de Bahía Blanca 1 (Facundo Laumann).

Olimpo de Bahía Blanca 3 (Nicolás Capraro, Franco Olego y Aldo Araujo) - Sportivo Las Parejas (Santa Fe) 1 (Santiago Gutiérrez).

Sportivo Péñarol de Chimbas (San Juan) 2 (Lucas Fernández y Luis Argumosa) - Defensores de Pronunciamiento (Entre Ríos) 5 (Nazareno Rodríguez -2-, Lautaro Robles, Agustín Guiffrey y Mauro Gutiérrez).

Sol de Mayo de Viedma 2 (Diego Galván y Tomás Silva) - Defensores de Belgrano de Villa Ramallo 4 (Franco Coronbel -3- y Germán Cervera).

Cipolletti de Río Negro 1 (Cristian Taborda) - Juventud Unida de Gualeguaychú 0.

Central Norte de Salta 1 (Diego Magno) - Juventud Unida Universitario de San Luis 0.

Chaco For Ever 2 (Cristian Ibarra y Matías Romero) - Independiente de Chivilcoy 1 (Rodrigo Bernal González).

Los cruces de los cuartos de final, serán los siguientes:

Racing de Córdoba vs. Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, Gimnasia y Tiro vs. Defensores de Pronunciamiento, Central Norte de Salta vs. Olimpo de Bahía Blanca y Cipolletti vs. Chaco For Ever.

Con información de Télam