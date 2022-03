Marcelo Vázquez asumió como nuevo entrenador de Estudiantes de Río Cuarto

Marcelo Vázquez comenzó hoy una nueva etapa como entrenador de Estudiantes de Río Cuarto, club al que dirigió hasta hace un par de temporadas y que llevó hasta la final por el ascenso a Primera División.

Ante la salida de Seferino Flores, que obtuvo solamente cinco puntos en las primeras cinco fechas, con un solo triunfo, Vázquez se calzó otra vez el buzo del ‘celeste’ del sur provincial, y buscará encaminar el rumbo en una temporada que acaba de comenzar y a la que le quedan 32 fechas por jugar.

Vázquez hará su debut el próximo viernes, cuando los riocuartenses visiten a Brown de Adrogué por la sexta fecha del máximo certamen de ascenso del país.

"Agradecerle a Alicio (Dagatti, presidente) y a los que están día a día con él en volver a confiar en mi trabajo. Contento de volver a mi casa donde pase momentos muy lindos. Vengo con muchas ganas y mucha ilusión", dijo Vázquez durante su presentación.

"Cuando me desperté vi que tenía el mensaje de Alicio. Me imaginé que era por esto. Me cambió todo lo que pensaba", reforzó el flamante entrenador.

Con información de Télam