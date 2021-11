Battaglia evalúa repetir contra Independiente el equipo que derrotó a Sarmiento

El entrenador de Boca Juniors, Sebastián Battaglia, analiza repetir el equipo, por primera vez desde que asumió, el próximo miércoles ante Independiente en Avellaneda por la 22da. fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El director técnico boquense evaluará sin embargo la recuperación de sus futbolistas, especialmente de aquellos que regresaron de alguna lesión o llegaban con lo justo.

Es el caso de Marcos Rojo y Juan Ramírez, recuperados de diferentes problemas musculares en el sóleo izquierdo, que volvieron a ser titulares en el triunfo ante Sarmiento, y fueron reemplazados durante el encuentro jugado en la Bombonera.

También está el caso de Luis Advíncula, quien había regresado del seleccionado peruano el jueves pasado, después de haber jugado dos partidos por las eliminatorias sudamericanas para el Mundial Qatar 2022.

Así las cosas, la posible formación del "Xeneize" para visitar al "Rojo" sería con Agustín Rossi; Advíncula, Carlos Izquierdoz, Rojo, Frank Fabra; Agustín Almendra, Jorman Campuzano, Ramírez; Edwin Cardona; Sebastián Villa y Luis Vázquez.

Sería la primera vez -desde que asumió como técnico de la primera, el 16 de agosto pasado- que Battaglia ponga el mismo once en dos partidos seguidos.

Este equipo es para el técnico su ideal dentro de un plantel casi completo, donde solo están lesionados Marcelo Weingandt y Nicolas Orsini.

El "Chelito" Weingandt, quien se operó de una luxación en su hombro derecho, recién podrá estar en consideración del cuerpo técnico en marzo del próximo año y esta mañana pasó por el predio de Ezeiza para una revisión médica.

Orsini, quien fue incorporado este semestre procedente de Lanús, se volvió a resentir de un desgarro en el bíceps femoral derecho. En Boca esperan que pueda estar para la final de la Copa Argentina, a disputarse el próximo 8 de diciembre ante el ganador de Talleres de Córdoba y Godoy Cruz.

En la practica de esta mañana en Ezeiza, los que jugaron el fin de semana volvieron a hacer trabajos de regeneración en forma liviana y el resto hizo un táctico en una de las canchas.

El plantel se reunirá mañana por la tarde en Casa Amarilla desde las 16 para luego quedar concentrados en un hotel del barrio porteño de Monserrat.

El encuentro ante Independiente puede ser clave para afianzar la chance de clasificar -a través de la tabla anual de la LPF- para la próxima Copa Libertadores sin depender de ganar la Copa Argentina.

El otro tema del que se habla en el "mundo Boca" es la continuidad o no de Edwin Cardona, a quien el 31 de diciembre se le vence su vínculo con el club de la Ribera.

El volante colombiano tiene una opción de compra (su pase pertenece al Tijuana de México) de 5.500.000 dólares y la secretaría de fútbol boquense que dirige Juan Román Riquelme no está dispuesta a pagar esa suma.

Boca tiene hasta el 30 de noviembre para avisarle a los dirigentes del club mexicano si van a ser uso de la compra de la ficha del jugador.

El futbolista, por su estilo de juego, es uno de los preferidos de Román y si se piensa en retenerlo, será con un nuevo préstamo o bajando el precio de su ficha y entregar un jugador en parte de pago.

"Estoy agradecido, no me siento figura, la figura es el equipo en general, lo estamos encontrando y eso es importante. Me siento cómodo jugando al lado de grandes jugadores, me siento privilegiado. Ojalá pueda seguir acá", dijo Cardona después de ser figura en la victoria ante Sarmiento por 2 a 0.

Battaglia fue muy sincero con la situación del enganche: "Estoy contento por lo que está haciendo Edwin adentro de la cancha, no me puse a pensar qué pasará en diciembre. Es un jugador importante, de jerarquía, pero no depende de mí", sostuvo el entrenador sobre el colombiano.

No hay duda que por parte del jugador, y del cuerpo técnico, hay ganas de que siga en el club, pero también -aparte de lo económico- pesa en la decisión a tomar por parte de la dirigencia, debido a algunas actitudes del futbolista que no gustaron.

Aquel episodio de mitad de año, de preferir ir a ver su familia en Colombia tras jugar con su selección por la Copa América y no estar en la serie de octavos de final de Copa Libertadores ante Atlético Mineiro, todavía esta en discusión.

Boca visitará ante Independiente el miércoles desde las 21.30 por la 22da. fecha de la Liga Profesional, con el arbitraje de Pablo Echavarría.

Con información de Télam