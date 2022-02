"La llegada de Marcone podría ser la frutilla del postre", dijo Dominguez DT de Independiente

El entrenador de Independiente, Eduardo Domínguez, señaló hoy que "la llegada de Iván Marcone podría ser la frutilla del postre", al tiempo que admitió que está "a la espera" de terminar de armar el plantel a pocos días del debut del "Rojo" en la Liga Profesional el próximo sábado ante Estudiantes, en La Plata.

"La llegada de Iván Marcone podría ser la frutilla del postre. Él está interesado en venir y nosotros en que se sume al plantel", explicó Domínguez, de 43 años, en diálogo con Radio Mitre.

Marcone, actualmente suplente en el Elche, de España, expresó su deseo de jugar en Independiente y solo resta que los clubes se pongan de acuerdo en si la operación se hará a préstamo o bien comprándole el pase.

En otro orden, el ex entrenador de Colón subrayó que no se arrepiente de haber dejado el club santafesino que jugará la Copa Libertadores para asumir en Independiente, que no atraviesa un buen momento a nivel deportivo ni económico.

"Estoy en un club de gran magnitud, hay mucho por ganar; no me arrepiento de haber venido cuando me llamó el 'Rolfi' Montenegro", admitió Domínguez, en alusión a la gestión para incorporarlo que llevó adelante el director deportivo de Independiente.

El entrenador del club de Avellaneda también abarcó otros temas y, en ese sentido, elogió al DT de River Plate, Marcelo Gallardo.

"Lo que está haciendo Gallardo es algo insólito en el mundo de hoy; sin dudas, la continuidad de su trabajo es muy buena", concluyó Domínguez.

Con información de Télam