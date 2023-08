Triplete de Cristiano Ronaldo en el fútbol de Arabia Saudita

La estrella portuguesa Cristiano Ronaldo convirtió esta tarde tres goles para Al Nassr, que vapuleó por 5-0 a Al Fateh, en partido correspondiente a la tercera fecha de la Pro League del fútbol de Arabia Saudita.

Los otros dos tantos de la cómoda victoria del equipo de Riyahd que sumó sus primeros tres puntos en el certamen fueron obra del senegalés Sadio Mané, otro de los refuerzos top de la institución.

CR7, de 38 años, anotó un triplete, con las conquistas que diseñó a los 38 minutos del primer período y a los 10m. y 51m. del segundo, respectivamente.

Además, el exdelantero del Real Madrid y Manchester United participó de una notable asistencia de taco para que el africano Mané abriera la cuenta, a los 27 minutos del primer período.

El exdelantero del Liverpool y Bayern Munich consiguió un doblete, con un nuevo gol, a los 36m. del segundo tiempo, según reflejó ‘Flashscore’.

En Al Nassr, equipo conducido por el DT portugués Luis Castro, se produjo el estreno del zaguero español Aymeric Laporte, incorporación procedente del Manchester City de Pep Guardiola.

Además, Al Shabab, con la intervención del volante rosarino Ever Banega (ex Boca y Sevilla), empató 1-1 con Damak. Otros marcadores: Al Fayha 0-Al Hazm 0; Al Taawon 1-Abha 0 (con Fabián Noguera, ex Estudiantes de La Plata)

Principales ubicaciones: Al Ittihad y Al Ahli 9 puntos; Al Hilal, Al Ittifaq y Al Taawon 7.

Con información de Télam