La LNB le dará por perdidos los partidos a los equipos que no puedan presentarse por coronavirus

La Liga Nacional de Básquetbol (LNB) comunicó hoy que le darán por perdidos los partidos a los equipos que no alcancen a completar sus planteles frente a la creciente ola de coronavirus en el país y ya no se reprogramarán los encuentros.

"En el caso de que un partido no se dispute por no poder completar sus planteles, se le otorgará 2 puntos al equipo ganador (aquel que pueda completar su equipo) y 1 al perdedor (aquel que no logre completar el mínimo de fichas para jugar)", comunicó la entidad presidida por el santiagueño Gerardo Montenegro.

La decisión de la Asociación de Clubes de Básquetbol (ADC) se contradijo con la reprogramación de partidos en noviembre y diciembre frente a algunos casos positivos en los diferentes planteles.

El argumento para darle por perdidos los puntos a los equipos es que "cambió el sistema de juego y ya están contratadas las giras por varias semanas".

"Los equipos que presenten casos positivos por Covid-19 deberán completar sus rosters de acuerdo a la lista de buena fe que presentaron al inicio de la temporada, teniendo a disposición tanto jugadores de Liga Nacional como así también de Liga de Desarrollo", explicó la entidad.

"Bajo una cuestión reglamentaria y ante la falta de jugadores en el roster habitual de Liga, los clubes podrán incorporar jugadores de reemplazo de sus planteles de Liga de Desarrollo o propios del club para poder completar sus equipos en los compromisos que lo requieran", aclaró la nota.

"Ante la situación sanitaria y epidemiológica actual, se resolvió que el cronograma de competencia seguirá su curso normal. Esto indica que se continuará jugando acorde al calendario previsto al día de la fecha, sin reprogramaciones. La actividad se reanudará el miércoles 5 (mañana) con dos partidos (Ferro- La Unión y Peñarol- Riachuelo) y el jueves con un único encuentro (Atenas- Obras)", cerró la ADC en su comunicado.

Con información de Télam