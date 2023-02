Racing debuta en la Copa Argentina ante San Martín de Formosa

Racing Club enfrentará a San Martín de Formosa, equipo del torneo Federal A, en un encuentro a jugarse en la ciudad de Resistencia y válido por los 32avos. de final de la Copa Argentina. La Academia viene de golear en Sarandí a Arsenal por la cuarta fecha de la Liga.

El partido se jugará desde las 21.40 en el estadio Centenario de la capital chaqueña, contará con el arbitraje de Nicolás RamÍrez y la televisación de TyC Sports.

La "Academia" viene de golear en Sarandí a Arsenal (3-0) por la cuarta fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), y su DT Fernando Gago le dará la oportunidad de jugar a varios futbolistas que habitualmente son suplentes, habida cuenta de la falta de equivalencias con su rival de ocasión.

Una probable de Racing será con Matías Tagliamonte; Facundo Mura, Johathan Galván, Emiliano Insúa y Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Aníbal Moreno y Edwin Cardona; Johan Carbonero, Nicolás Reniero o Paolo Guerrero y Gabriel Hauche.

El equipo vencedor de este cruce enfrentará al ganador del partido entre San Martín de Tucumán y Deportivo Morón. La Copa Argentina tendrá además otros dos partidos de 32avos de final para esta jornada:

Gimnasia y Esgrima La Plata enfrentará a Excursionistas, de la Primera C, a partir de las 17 en la cancha de Defensa y Justicia y con televisación de TyC Sports. Newell's Old Boys se medirá con Claypole, de la Primera C, desde las 19.20 en el Estadio Único de San Nicolás, también por TyC Sports.