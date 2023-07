Chaco For Ever

DT Osella abandona Chaco For Ever “para que equipo reaccione”

El entrenador Diego Osella dejó hoy el cargo como entrenador de Chaco For Ever argumentando que es necesario que “el equipo reaccione”, tras la abultada derrota del domingo ante Atlanta (0-4), por el certamen de la Primera Nacional de fútbol.

“Venimos en una curva hacia abajo y el equipo necesita una reacción. Perdimos mucho afuera y yo no puedo ser hipócrita. Me parece que es el momento ideal para dar un paso al costado y permitir que llegue otro entrenador”, sostuvo el director técnico santafesino, de 53 años, en rueda de prensa.

El exentrenador de Colón de Santa Fe, Newell’s Old Boys y Quilmes, entre otras entidades, había asumido la conducción del elenco chaqueño, a poco de iniciado el torneo, cuando Pablo Martel se despidió del equipo, a raíz de los malos resultados.

“Por primera vez desde que estoy en Chaco sentí que no podíamos empatar el partido. Y eso es una señal”, dijo en relación al partido jugado en la noche del domingo en Villa Crespo, donde el conjunto de Resistencia quedó en desventaja, a los 15 minutos de la segunda etapa.

“El club creció, tiene un orden. Pero no soy egoísta y no quiero forzar una cosa que veo que no va más”, justificó Osella, que diseñó una discreta campaña con 4 triunfos, 4 igualdades y 10 derrotas (obtuvo el 30 por ciento de los puntos en disputa).

Chaco For Ever reúne 20 puntos en 24 partidos y ocupa la penúltima ubicación -en zona de Promoción- de la sección B del certamen de ascenso, solamente por encima de Villa Dálmine (16), que hoy perdería la categoría.

El equipo quedó concentrado en Buenos Aires, bajo la conducción interina de Marcelo Carrasco, y desde allí viajará hacia Córdoba donde jugará este miércoles con Rosario Central, a las 18 en el estadio Mario Kempes, por los 16vos. de final de Copa Argentina.

Con información de Télam