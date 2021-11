Cuatro bajas en seleccionado de Bolivia para amistoso con El Salvador en EE.UU.

El seleccionado de fútbol de Bolvia tendrá cuatro bajas por lesiones con miras al amistoso del viernes ante El Salvador, en Washington, en la previa de los encuentros por eliminatorias sudamericanas ante Perú y Uruguay, programados para la semana entrante.

El conjunto del DT venezolano César Farías no podrá utilizar a los mediocampistas Henry Vaca (Oriente Petrolero) y Kevin Salvatierra (Bolívar), además de los defensores Marc Enoumba (Always Ready) y Roberto Carlos Fernández (Bolívar).

Vaca no pudo superar un problema de pubialgia y quedó desafectado para este ensayo de preparación, que se jugará en el Audi Field de la capital estadounidense este viernes 5.

Lo mismo ocurrirá con Salvatierra (traumatismo de rodilla), Enoumba (tendinitis en el bíceps femoral izquierdo) y Fernández (contractura en el bíceps femoral izquierdo), según reveló el sitio ‘Fútbol de Bolivia’.

El entrenador Farías elegirá mañana a los 22 jugadores que viajarán a los EE.UU. para el encuentro frente a los salvadoreños.

La nómina elegida por el DT para los cotejos ante El Salvador, Perú (jueves 11 en Lima) y Uruguay (martes 16 en La Paz) es la siguiente:

Arqueros: Carlos Lampe (Vélez Sarsfield, ARGENTINA), Jhohan Gutiérrez (Palmaflor), Rubén Cordano (Bolívar), Jairo Cuéllar (Guabirá) y Daniel Sandy (Jorge Wilstermann).

Defensores: Diego Bejarano (Bolívar), Mauricio Álvarez (Bolívar), Adrián Jusino (The Strongest), Marcelo Suárez (Oriente Petrolero), Roberto Fernández (Bolívar), José Sagredo (The Strongest), Jesús Sagredo (The Strongest), Jairo Quinteros (Bolívar), Marc Enoumba (Always Ready), Samuel Guzmán (Real Santa Cruz), Carlos Rodríguez (Jorge Wilstermann), Sebastián Reyes (Jorge Wilstermann), Sebastián Álvarez (Oriente Petrolero), Pablo Vaca (Always Ready) y Jhon Velasco (Guabirá).

Mediocampistas: Ramiro Vaca (Germinal Beerschot, Bélgica), Erwin Saavedra (Bolívar), Leonel Justiniano (Bolívar), Pablo Lima (Tomayapo), Fernando Saucedo (Always Ready), Moisés Villarroel (Wilstermann), Gabriel Villamil (Bolívar), Franz Gonzáles (Real Santa Cruz), Henry Vaca (Oriente Petrolero), Kevin Salvatierra (Bolívar) y Daniel Camacho (Independiente Petrolero).

Delanteros: Ervin Vaca (Callejas), Juan Carlos Montenegro (Oriente Petrolero), Jhon García (Bolívar), Marcelo Martins (Cruzeiro, Brasil), Miguel Briceño (Oriente Petrolero), Jorge Nelson Orozco (Blooming), Juan Carlos Arce (Always Ready), Carmelo Algarañaz (Always Ready), Rodrigo Ramallo (Always Ready), Alfredo Flores (The Strongest), Víctor Abrego (Bolívar), Javier Uzeda (Always Ready) y Miguel Angel Terceros (Santos, Brasil).

Con información de Télam