López y Battaglia marcaron goles en los triunfos de Palmeiras y Mineiro por la Copa de Brasil

Los argentinos José Manuel López, en Palmeiras, y Rodrigo Battaglia, en Atlético Mineiro, marcaron goles en los triunfos de sus equipos en los partidos de ida por 16vos. de final de la Copa de Brasil, cuyo campeón clasificará para la Copa Libertadores de 2024.

En el estadio Allianz Parque, Palmeiras, que el pasado domingo ganó el certamen Paulista, doblegó por 4 a 2 a Tombense, con un tanto del correntino López, ex Lanús, concretando la goleada con marcas del paraguayo Gustavo Gómez, Rafael Navarro y Gabriel Menino.

Por su parte, en el Estadio Mineirao, el Atlético Mineiro, dirigido por el argentino Eduardo Coudet, superó por 2 a 1 al Brasil de Pelotas con un gol de Battaglia (ex Huracán, Racing y Rosario Central) y otro de Hulk.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En Mineiro fue titular Renzo Saravia (ex Belgrano y Racing), y en el segundo tiempo ingresaron Cristian Pavón (ex Talleres y Boca) y Matías Zaracho (ex Racing).

Otros resultados de anoche: Nova Iguacu 1-América Mineiro 2, Coritiba 3-Sport Recife 3, CRB 1-Athletico Paranaense 0, Fluminense 3-Paysandú 0, Rema 2-Corinthians 0 e Ypiranga 0-Botafogo 2.

Con información de Télam