Con Víctor Cuesta como titular, el líder Botafogo vence a Bahia por 3 a 0 en la liga brasileña

(Cierra jornada)

El puntero Botafogo, donde fue titular el defensor argentino Víctor Cuesta, venció hoy como local a Bahia por 3 a 0, en la continuidad de la 21ra. fecha de la liga brasileña, también conocida como Brasileirao.

En el conjunto local se lució el delantero nacionalizado español Diego Costa, convirtiendo un doblete (4m. PT y 7m. ST), quien llegó como jugador libre al conjunto brasileño el 12 de agosto desde el Wolwerhampton inglés.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El tanto restante lo marcó el atacante brasileño Luis Henrique (31m ST). Con este triunfo, Botafogo -51 puntos-, mantuvo la diferencia en la cima sobre su escolta Palmeiras –40 unidades-, que venció como local a Vasco da Gama por 1 a 0.

El "Fogao" visitará esta semana a Defensa y Justicia, en la cancha de Banfield, luego de igualar 1 a 1 como local el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

En otro encuentro disputado hoy, América Mineiro, dirigido por el argentino Fabián Bustos y último en la tabla, derrotó como local a San Pablo por 2 a 1.

Los tantos fueron convertidos por el goleador uruguayo Gonzalo Mastriani (16m. ST) y el atacante brasileño Rodrigo Varanda (45m. ST). Además, en el conjunto local fue titular el volante argentino Leandro Martínez.

Por su parte, en la visita jugó el defensor nacional Alan Franco desde el comienzo, mientras que el delantero Jonathan Calleri ingresó a los 18m. del complemento.

Fue al ex Boca Juniors a quien le convirtieron el penal que terminó en el empate parcial de San Pablo, tras la falla del delantero brasileño Alexandre Pato y posterior definición en el rebote (36m. ST).

Ambos conjuntos disputan los cuartos de final de la Copa Sudamericana. América Mineiro deberá visitar a Fortaleza por el encuentro de vuelta, el jueves a las 19, con una desventaja de 3 a 1, mientras que San Pablo recibirá a Liga de Quito, de Ecuador, en mismo día y horario, con una desventaja de 2 a 1.

También por la 21ra fecha del Brasileirao, Atlético Mineiro venció como local a Santos por 2 a 0, con un doblete del mediocampista brasileño Paulinho (12m. PT y 22m. ST).

En el equipo local, dirigido por Luiz Felipe Scolari, fueron titulares los argentinos Rodrigo Battaglia, volante ex Huracán, y Cristian Pavón, delantero ex Boca Juniors, mientras que el defensor Renzo Saravia, ex Racing, ingresó en el segundo tiempo, al igual que el atacante Julio Furch en la visita.

En otro encuentro disputado en la jornada, Bragantino venció como local a Cuiaba por 2 a 0, con tantos de Thiago Borbas (10m. ST) y Talisson (38m. ST).

Pero el que sigue su sendero triunfal es el Fortaleza del técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, que venció por 3 a 1 como local a Coritiba con un doblete del delantero argentino Juan Martín Lucero.

También tres goles hizo Gremio, aunque para ganarle por 3-0 a Cruzaiero, y el primero de ellos fue obra del uruguayo Luis Suárez.

Y en el final de la jornada y como local, Athlético Paranaense empató con Fluminense 2 a 2.

Las posiciones son estas:

PEquipo PtsPJPGPEPPGFGCDIF

1Botafogo 512116323811+27

2Palmeiras402111733717+20

3Gremio 362011363225+7

4Flamengo362110653426+8

5Fluminense352110563022+8

6Bragantino35219842921+8

7Paranaense33219663125+6

8Fortaleza 32219572520+5

9At. Mineiro30218672418+6

10Cuiaba 28218492125-4

11San Pablo28217772521+4

12Cruzeiro 252167820200

13Corinthians25206772223-1

14Internacional25216781724-7

15Goias 24216692029-9

16Bahia 212156102228-6

17Santos 212156102134-13

18V. da Gama162044121530-15

19Coritiba 142135132142-21

20América MG132034132245-23

- Los seis primeros están en puestos de Copa Libertadores.

- Del séptimo al duodécimo están en puestos de Copa Sudamericana.

- Los últimos cuatro descienden.

Con información de Télam