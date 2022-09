El bosnio Dzeko, compañero de ataque de Martínez en Inter, no quiere jugar un amistodo ante Rusia

El goleador bonio Edin Dzeko, compañero de ataque del argentino Lautaro Martínez en el Inter italiano, manifestó hoy su deseo de no jugar en el seleccionado de su país un amistoso ante Rusia el 19 de noviembre próximo en San Petersburgo.

"Estoy en contra de que se juegue ese partido. Yo siempre estoy en favor de la paz y me solidarizo con el pueblo de Ucrania en estos momentos difíciles para ellos", dijo el capitán del seleccionado de Bosnia-Herzegovina en declaraciones al portal de noticias bosnio Klix.

Dzeko, de 36 años, no está solo en esta negativa ya que Miralem Pjanic, quien juega en el Sharjah de Emiratos Arabes y es figura del equipo bosnio, señaló: "No es una buena decisión. Me quedé sin palabras cuando supe del partido. Me llamaron dirigentes preguntándome qué pensaba sobre el partido. y les expresé lo que pensaba, pero tomaron una decisión diferente y no buena. Estoy sin palabras".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La decisión de la federación de futbol de Bosnia suscitó numerosas reacciones de indignación, los hinchas pidieron un boicot al partido y el sindicato de futbolistas profesionales ha pedido la destitución de los miembros de la federación que han tomado la decisión de jugar ese encuentro.

Con información de Télam