El DT Ibarra se hizo responsable del mal momento de Boca y hará cambios ante Platense

El entrenador de Boca Juniors, Hugo Ibarra, se responsabilizó hoy del mal momento del equipo en el inicio de la temporada y hará cambios, dos obligados y otros por bajos rendimientos, para enfrentar el próximo domingo a Platense por la 5ta fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

Los cambios obligados serán los de Sebastián Villa, quien fue expulsado ante Talleres en Córdoba por pegarle una trompada a un rival; y de Nicolás Orsini, quien se retiró lesionado a los 5 minutos de comenzado el partido que Boca perdió por 2-1 ante el conjunto del barrio Jardín de la capital cordobesa.

"Hay que tener paciencia, le tengo fe al equipo, pero me dolió mucho la derrota contra Talleres. Le quiero pedir perdón a todos por no hablar después del partido", señaló hoy Ibarra, quien habló de manera inesperada con la prensa en el predio que el club tiene en Ezeiza.

"Ojalá el equipo juegue mejor de lo que lo está haciendo. Todos queremos eso y soy el principal responsable de que no lo esté haciendo. Muchas veces trabajamos cosas en los entrenamientos que no salen en los partidos", dijo el entrenador, quien el sábado pasado no habló con los medios después de la derrota ante la "T".

Según dijeron a Télam allegados al DT, Ibarra pidió hablar esta mañana al término de la práctica ante los periodistas presentes, para no hacerlo mañana en rueda de prensa.

Sin duda que la derrota del sábado en Córdoba caló hondo en el "mundo Boca" y el técnico salió hoy a poner paños fríos ante las versiones de que varios de los habituales titulares no jugarían ante Platense.

También ante los rumores -por ahora sólo eso- de que su trabajo también esta siendo evaluado por la dirigencia, más allá de que su cargo sigue firme.

En cuanto a las posibles variantes ante el "calamar", el entrenador dijo hoy que no quiere adelantar los posibles cambios en el equipo, ya que "todavía faltan tres días para el partido contra Platense. Y no le quiero dar indicios a Martín (Palermo, DT del equipo de Vicente López)".

"A veces pasan estas cosas, después de tres meses de inactividad es difícil jugar y rendir de una manera. Me pasó como jugador. Tengo la tranquilidad de que el equipo va a salir, hay que tener paciencia", sostuvo el DT del actual bicampeón del fútbol argentino.

"Me preocupa prácticamente todo, pero lo tengo que trabajar en la semana, no se lo voy a decir a ustedes (por los periodistas). Ojalá el fin de semana que viene se pueda ver, a veces no se lleva a cabo, el rival también tiene que ver. No voy a ir a lo puntual, eso lo trabajo día a día. Hay cosas que vamos viendo y llevamos a cabo a ver cómo sale. Pienso en todo, sin duda hay cambios obligados. Tengo tres días más para armar el equipo tranquilo", dijo el "Negro" Ibarra, aclamado en sus tiempos de jugador boquense.

Con respecto a los posibles futbolistas que saldrían del equipo, el DT respondió: "No hablo de forma individual. Sé que pasa en el grupo, lo charlo con ellos, lo que tenga que hacer lo haré. Tengo tiempo para trabajarlo, no hay ningún problema", sostuvo.

También hablo de la chance que ingresen algunos juveniles: "Los tuve en reserva, los dirigí desde chicos. A todos nos pasó ser jóvenes y, si no rendís.... En los momentos en que yo decida van a entrar, ya sea de titular o suplente. Los chicos han entrado, (Exequiel) Zeballos, (Luca) Langoni, Equi (Ezequiel Fernández), juegan muy bien, los necesitamos a ellos y a todos", sostuvo.

En cuanto a Miguel Merentiel, la última incorporación boquense y quien jugará por el lesionado Orsini, el DT dijo que el ex Defensa y Justicia "está muy bien y se ha ensamblado rápido".

En la ofensiva también jugará Langoni, por el suspendido Sebastián Villa. Al respecto, el entrenador dijo que el juvenil "es un jugador que lo deja todo en la cancha, lo conozco bien y sé lo que me puede dar. Ojalá se sigan entendiendo cada vez mejor", sostuvo al ratificar la dupla ofensiva del "Xeneize".

En el entrenamiento de hoy, Ibarra dispuso un trabajo táctico y no paró un posible once, pero se presume que habrá por lo menos cuatro cambios para jugar el fin de semana. Mañana, en la práctica de fútbol se empezará a develar la incógnita.

En las versiones de variantes se habla de la salida de Frank Fabra, quien estuvo desconocido ante la "T" y que venía de un flojo encuentro ante el conjunto santiagueño de Central Córdoba, y su lugar lo ocuparía Agustín Sandez.

Tampoco jugaría Juan Ramírez, de floja tarea en los tres partidos por la Liga. En su reemplazo estaría Martín Payero, quien alternó buenas y malas desde que llegó a Boca en julio del año pasado.

En el costado derecho del mediocampo se disputarían un lugar Guillermo "Pol" Fernández y Ezequiel Fernández. El capitán xeneize no tuvo buenos rendimientos en el comienzo de la temporada y es la gran duda para el técnico, mientras que el "Equi", quien volvió de su préstamo en Tigre, desde que ingresó en el medio durante los tres partidos de la Liga le dio otra intensidad al equipo.

Es de recordar que Darío Benedetto, con el encuentro ante Platense, cumplirá sus cuatro fechas de suspensión y podrá volver ante Vélez, el sábado 25 en Liniers.

La buena noticia de hoy fue que Marcos Rojo empezó a trotar en el campo cumpliendo la parte de su recuperación, tras la operación por romperse los ligamentos en octubre pasado, y se espera que en junio pueda volver a jugar.

Boca recibirá a Platense desde las 19.15 del domingo, por la cuarta fecha de la liga Profesional, con el arbitraje de Silvio Trucco.

Con información de Télam