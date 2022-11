La sinceridad de De Bruyne: "No jugué bien, no sé por qué me dieron el premio a mejor jugador"

23 de noviembre, 2022 | 20.38

El mediocampista belga Kevin De Bruyne fue autocrítico con su nivel y se sorprendió al recibir el premio a mejor jugador en el triunfo 1-0 de su seleccionado ante Canadá, por el debut del grupo F del Mundial de Qatar 2022, "No he jugado un buen partido hoy. No sé por qué me han dado el premio al mejor jugador del encuentro. Quizás por el nombre", afirmó De Bruyne en la zona mixta del estadio Ahmad Bin Ali de Rayán. El volante del Manchester City tampoco quedó conforme con el rendimiento del equipo, superado en el juego por Canadá. "Conseguimos los puntos, que es lo que cuenta, pero tenemos que ser realistas. Tenemos que hacerlo mejor. Incluido yo mismo, pero hubo un espíritu de lucha por parte de todos; que es lo mínimo que se puede pedir", apuntó. Por último, De Bruyne explicó por qué discutió con su compañero Toby Alderweireld durante el festejo del gol de Michy Batshuayi: "Creo que había espacio para jugar más al fútbol y estábamos buscando demasiado el balón largo, al espacio. De eso se trató", concluyó. Con información de Télam