"Pese al esfuerzo de jugar con River y viajar 15 horas nos llevamos un triunfazo", dijo Batalla

El arquero de San Lorenzo, Augusto Batalla resaltó el "esfuerzo que hizo el equipo en el empate con River y el viaje posterior de 15 horas para llegar a Colombia" a la hora de premiar el "gran triunfo" obtenido esta noche como visitante de Independiente Medellín por 1 a 0, por el repechaje de ida rumbo a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

"La verdad que tanto esfuerzo siempre tiene su premio y eso es lo que sentimos hoy, porque no es fácil jugarle como lo hicimos a River y después viajar 15 horas desde que salimos del hotel hasta que llegamos a Colombia", le indicó Batalla a DSports.

"Lo que ocurre es que este equipo está compenetrado con todo lo que propone el técnico (Rubén) Insúa y eso es fundamental para este presente", apuntó el guardavallas ex River Plate.

Por su parte el marcador central colombiano Rafael Pérez, justamente ex Independiente Medellín, que en los minutos finales defendió junto al debutante ex Newell's Old Bpys, Diego Calcaterra, coincidió con su compañero Batalla "en los frutos del esfuerzo realizado".

"Estamos jugando partidos contra grandes equipos, muy exigentes, como el otro día River y hoy el DIM, y los sacamos adelante por la entrega de todo este plantel. Esta noche, después de sacarnos el viaje de encima en el primer tiempo, en el segundo hicimos valer lo nuestro y nos llevamos un triunfo muy importante para la vuelta", expresó el oriundo de Cartagena, de 33 años, con paso previo por Talleres, de Córdoba.

Con información de Télam