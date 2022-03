Newell's goleó a Atlético Tucumán y quedó a un punto de la cima de la Zona 1

Newell's goleó 4 a 0 a Atlético Tucumán y ratificó su recuperación, en un entretenido encuentro jugado esta tarde en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, del Parque Independencia de Rosario, por la quinta fecha de la Zona 1 de la Copa de la Liga Profesional, y quedó a un punto del lote de cuatro que están clasificando a cuartos de final.

Los goles fueron convertidos por Juan Garro y Nicolás Castro, en el comienzo y en el final del primer tiempo, y por los ingresados Ramiro Sordo y Nazareno Funez, en el complemento.

Newell's no podría haber comenzado mejor el partido porque apenas habían jugado un minuto y 20 segundos cuando Pablo Pérez ubicó a Juan Manuel García por el medio del ataque, quien la abrió justa para la llegada de Juan Garro por la derecha, que metió un derechazo cruzado que entró abajo, junto al poste derecho del arquero visitante.

Atlético Tucumán reaccionó con buen juego y llegó a los 10' con una buena jugada en la que tocaron Acosta y Tesuri por la derecha, quien habilitó a Lotti, pero Macagno salvó su arco en el mano a mano en gran forma.

Los tucumanos volvieron a llegar a los 20' con un tiro libre de Ramiro Carrera que pegó en el travesaño y en la jugada siguiente Lotti mandó un centro desde la derecha que cabeceó Carrera, pero Macagno volvió a salvar al córner.

Y la visita volvió a perderse el empate a los 35' cuando Andrada cabeceó solo y esta vez Lema la salvó sobre la línea.

Un párrafo aparte mereció la falta de expulsión del zaguero visitante Nicolás Thaller, por una fuerte falta sobre García, a los 43' del primer tiempo, que el árbitro Fernando Rapallini sancionó con una amonestación.

Hasta que Newell's liquidó el pleito a los 44' con un golazo de Nicolás Castro, quien recibió por la izquierda, con muy poco espacio, un rechazo del arquero Marchiori, y le pegó una volea de zurda, como venía, y clavó la pelota arriba, en el techo del arco, en un tanto de gran factura.

El complemento fue inversamente proporcional al primero porque Newell's mejoró en su juego y se floreó con el golazo de cabeza del ingresado Ramiro Sordo, tras un buen centro de "Panchito" González, desde la izquierda, a los 29', y con una gran definición del también suplente Nazareno Funez, de derecha, entre las piernas del arquero, a los 36'.

Newell's tuvo una notable contundencia en el primer tiempo, cuando llegó menos y facturó más, y mejoró en el complemento, cuando justificó en el juego la goleada que lo dejó a una unidad de los cuatro punteros: River Plate, Defensa y Justicia, Unión y Sarmiento.

- Síntesis -

Newell's: Ramiro Macagno; Armando Méndez, Cristian Lema, Willer Ditta y Martín Luciano; Juan Garro, Pablo Pérez, Julián Fernández y Nicolás Castro; Juan Manuel García y Francisco González. DT: Javier Sanguinetti.

Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Martín Garay, Bruno Bianchi, Nicolás Thaller y José Doldán Aquino; Guillermo Acosta; Ramiro Cristóbal, Renzo Tesuri y Ramiro Carrera; Augusto Lotti y Federico Andrada. DT: Juan Manuel Azconzábal.

Goles en el primer tiempo: 1' Garro (N) y 44' Castro (N).

Goles en el segundo tiempo: 29' Sordo (N) y 36' Funez (N).

Cambios en el primer tiempo: 33' Leonardo Heredia por Carrera (AT); 36' Tomás Jacob por Méndez (N) y 40' Cristian Menéndez por Lotti (AT).

Cambios en el segundo tiempo: Al inicio Kevin Isa Luna por Tesuri (AT); 20' Ramiro Sordo por Garro (N) y Juan Sforza por Pablo Pérez (N); 32' Nicolás Laméndola por Guillermo Acosta (AT) y Eugenio Isnaldo por Cristóbal (AT); 39' Djorkaeff Reasco por Castro (N) y Nazareno Funez por Juan Manuel García (N).

Amonestados: Pablo Pérez, Lema, Julián Fernández, Luciano, Sforza y Ditta (N). Bianchi, Thaller y Garay (AT).

Árbitro: Fernando Rapallini.

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa (Newell's).

Con información de Télam