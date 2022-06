Huracán no pudo y Atlético Tucumán se llevó un buen punto de Parque Patricios

Huracán y Atlético Tucumán empataron hoy sin goles en Parque Patricios, en un partido de la cuarta fecha del torneo 2022 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) que tuvo al local con el dominio pero sin poder lastimar al duro equipo de Lucas Pusineri.

El "Globo" de Diego Dabove tuvo buenos primeros treinta minutos pero después se desinfló y no pudo quebrar a la defensa del conjunto tucumano, que sigue invicto en el campeonato y sumó un importante punto para la lucha por la permanencia en la categoría.

Huracán quedó con 5 puntos, mientras que el "Decano" llegó a 6 unidades.

Desde la llegada de Lucas Pusineri, Atlético se convirtió en un equipo muy duro y levantó anímicamente a un plantel que venía con constantes cambios de entrenador.

El ex DT de Independiente, al que enfrentará el jueves en Jujuy por los 16avos de la Copa Argentina, lleva 3 victorias, 5 empates y una sola derrota.

Lo único que le falta a Pusineri es lograr cortar la racha de 17 partidos sin ganar fuera de Tucumán que arrastra desde agosto del año pasado.

Huracán tuvo un buen arranque con chispazos de Cristaldo, Garré y Cóccaro pero después cayó en la trampa de Atlético y se quedó sin armas de ataque.

La más clara del primer tiempo a los 23 minutos con un centro desde la derecha de Hezze que Cóccaro conectó de pecho y pasó cerca del palo izquierdo de Lampe, quien no necesitó ser figura como contra River en el estadio Monumental.

En la segunda parte, Garré avisó a los 6 minutos con un tiro libre que volvió a irse apenas desviado.

La presión alta que propone Dabove fundió al equipo físicamente y Atlético se acomodó mejor en defensa para conseguir lo que vino a buscar al Palacio Ducó: sumar para su lucha en los promedios.

La preocupación para el partido contra el "Rojo" pasa por el delantero Cristian Menéndez, quien ingresó y solo estuvo seis minutos en cancha.

-Síntesis-

Huracán: Lucas Chaves; Guillermo Soto, Jonathan Galván, Lucas Merolla y Walter Pérez; Santiago Hezze y Federico Fattori; Benjamín Garré, Franco Cristaldo, Rodrigo Cabral; y Matías Cóccaro. DT: Diego Dabove.

Atlético Tucumán: Carlos Lampe; Martín Garay, Bruno Bianchi, Nicolás Thaller y Gabriel Risso Patrón; Ramiro Carrera, Gastón Gil Romero, Guillermo Acosta y Eugenio Isnaldo; Augusto Lotti y Ramiro Ruiz Rodríguez. DT: Lucas Pusineri.

Cambios: en el segundo tiempo, 11m. Matías Orihuela por Risso Patrón (AT), Joaquín Pereyra por Isnaldo (AT) y Cristian Menéndez por Gil Romero (AT); 17m. Ignacio Maestro Puch por Menéndez (AT); 20m. Jhonatan Candia por Cabral (H); 26m. Juan Gauto por Garré (H); 35m. Ismael Quilez por Soto (H) y Gabriel Gudiño por Fattori (H); 41m. Manuel Capasso por Bianchi (AT).

Amonestados: Soto (H); Gil Romero, Carrera, Garay, Thaller, Lotti, Orihuela (AT)

Árbitro: Ariel Penel

Estadio: Huracán.

Con información de Télam