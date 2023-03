San Telmo ganó y festejó por primera vez en la zona A del torneo de la Primera Nacional

San Telmo superó hoy a San Martín de Tucumán por 2 a 1, festejó su primer triunfo y salió de la zona de descenso en el grupo A del torneo de la Primera Nacional, en partido que cerró la sexta fecha de la zona del principal certamen del fútbol de ascenso.

El delantero Ramiro Luna (40m. PT) y el defensor Juan Requena (30m. ST), convirtieron para el equipo "candombero"; y el atacante Emanuel Dening (14m. ST) descontó para el norteño,

Con su primera victoria en el campeonato, San Telmo salió de la zona de descenso, se colocó en la decimoséptima posición con 5 puntos; mientras que San Martín -a los 15 minutos del segundo tiempo sufrió la expulsión del mediocampista Franco Meritello-, es decimosegundo con 7 unidades.

Luego finalizarán la quinta fecha de la zona B, Aldosivi, de Mar del Plata ante Mitre, de Santiago del Estero, en cancha del primero.

Resultados registrados en la jornada:

Zona A:

-Sábado: Defensores Unidos de Zárate 1 (Brian Gómez)-Defensores de Belgrano 0; Alvarado 2 (Mauro Albertengo y Guido Vadalá)-Güemes de Santiago del Estero 1 (Lucas Cano); San Martín de San Juan 1 (Nicolás Franco -de penal-)-Almirante Brown 1 (Marcos Enrique); Agropecuario Argentino 1 (Diego Mondino)-All Boys 1 (Agustín Morales) y Gimnasia de Mendoza 0-Patronato 0.

-Domingo: Brown de Puerto Madryn 0-Estudiantes de Río Cuarto 1 (Mauro Valiente); Flandria 2 (dos de Alejandro Gagliardi)-Deportivo Morón 0; y Almagro 0-Nueva Chicago 9.

Zona B:

-Viernes: Atlético Rafaela 1 (Federico Torres)-Ferro 2 (Cristian Erbes y Pablo Palacio).

-Sábado: Deportivo Madryn 0-Deportivo Riestra 3 (dos de Milton Céliz, uno de penal y Lázaro Romero); Brown de Adrogué 1 (Emiliano Mayola)-Quilmes 0; y Estudiantes de Buenos Aires 1 (Délfor Minervino)-Gimnasia y Esgrima de Jujuy 2 (dos de Pablo Argañaraz).

-Domingo: Deportivo Maipú de Mendoza 1 (Rubens Sambueza -de penal-)-Atlanta 0; Chaco For Ever 1 (Nicolás Juárez)-Chacarita 1 (Luciano Perdomo); Villa Dálmine 2 (Matías Molina -de penal-, y Martín Caramuto)-Racing de Córdoba 1 (Walter Berrondo); e Independiente Rivadavia de Mendoza 1 (Alex Arce)-Tristán Suárez 3 (Gonzalo Bergessio, Maximiliano Brambillo y Braian Miranda).

=Posiciones=

Zona A: Almirante Brown 12 puntos; Defensores Unidos y Agropecuario 10; Temperley 9; D. de Belgrano, Nueva Chicago y Almagro 8; Patronato, Flandria, San Martín (T), Gimnasia (M), All Boys, San Martín (T) y Estudiantes (RC) 7; Brown (PM), San Martín (SJ) y Alvarado 6; San Telmo 5; Morón 4; y Güemes (SE) 3

Zona B: Quilmes y Estudiantes (BA) 12; Chacarita 11; Atlético Rafaela 10; D. Maipú 9; Mitre (SE), Villa Dálmine y Atlanta 7; Racing (C), Gimnasia (J), Riestra e Independiente Rivadavia 6; Brown (A) y Ferro 5; Aldosivi, Chaco For Ever y D. Madryn 4 y Tristán Suárez 3.

Con información de Télam