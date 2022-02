Morón rescató un empate sobre la hora ante Defensores de Belgrano

Deportivo Morón rescató esta noche un empate sobre la hora de local contra Defensores de Belgrano, 1 a 1, en el partido que dio inicio a la tercera fecha del torneo de la Primera Nacional.

Lucas González, a los 22m del primer tiempo, abrió la cuenta para el visitante y lo igualó Santiago Coronel a los 50m del segundo.

Fue el tercer empate consecutivo para Morón (no ganó ni perdió en lo que va del certamen). El equipo porteño, a su vez, suma 2 puntos (1-1 en el debut con Flandria y caída ante Temperley).

La jornada seguirá así:

Más tarde: Estudiantes de Río Cuarto-Tristán Suárez.

Mañana: Deportivo Madryn-San Martín de Tucumán (17 horas), Gimnasia de Jujuy-Brown de Puerto Madryn (17), All Boys-Chaco For Ever (17), Nueva Chicago-Sacachispas (19.05).

Domingo: Deportivo Maipú-Mitre SDE (17), Flandria-Chacarita (17), Villa Dálmine-Santamarina de Tandil (17), Gimnasia de Mendoza-San Telmo (17.30), Güemes SDE-San Martín SJ (19), Belgrano-Estudiantes BA (20), Temperley-Brown de Adrogué (21.30).

Lunes: Riestra-Atlanta (17), Almagro-Instituto (19.10), Alvarado-Agropecuario (20), Quilmes-Ferro Carril Oeste (21.10).

Martes: Almirante Brown-Atlético Rafaela (17).

Con información de Télam