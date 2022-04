Mitre de Santiago del Estero sorprendió a San Martín en Tucumán

San Martín de Tucumán, único escolta, sufrió esta noche una sorpresiva goleada como local por 4 a 0 ante Mitre de Santiago del Estero, que pelea en los últimos puestos, en el partido que puso en marcha la duodécima fecha de la Primera Nacional.

Daniel González (4m PT), Santiago Rosales (26m PT) y David Romero (34m PT y 13m ST) anotaron los goles de Mitre, que llegó a las 10 unidades y comparte la 28va ubicación.

San Martín, con 24, sigue solo en el segundo escalón, pero dejó pasar la chance de acercarse al líder, Belgrano de Córdoba, que suma 28 y tiene fecha libre.

La fecha continuará de la siguiente manera:

Mañana: Brown de Adrogué-Independiente Rivadavia (15), San Telmo-Temperley y Atlanta-Estudiantes de Río Cuarto (ambos 15.30), Chacarita-Quilmes (16.10, TyC Sports), San Martín (San Juan)-Deportivo Madryn (16.30), Tristán Suárez-Sacachispas (19), Santamarina-Almagro (19.45), All Boys-Gimnasia (Jujuy) (20.10, DirecTV) y Chaco For Ever-Deportivo Morón (21).

Domingo: Atlético de Rafaela-Nueva Chicago (14.10, TyC Sports), Estudiantes de Buenos Aires-Alvarado (15), Guillermo Brown de Puerto Madryn-Deportivo Maipú (15.30) y Güemes-Almirante Brown (19).

Lunes: Deportivo Riestra-Villa Dálmine (15.30), Agropecuario-Instituto (15.35, TyC Sports), Gimnasia (Mendoza)-Flandria (19.10, TyC Sports) y Defensores de Belgrano-Ferro (21.10, TyC Sports). Libre: Belgrano.

Posiciones: Belgrano 28 puntos; San Martín (T) 24; Instituto y Brown (A) 20; Chacarita 18; Deportivo Madryn, Riestra, Almirante Brown, Estudiantes (RC) y G. Brown 17; Dep. Maipú y Almagro 16; Gimnasia (M), All Boys, Chaco For Ever y Def. de Belgrano 15; San Martín (SJ), Atlanta, Estudiantes (BA), Agropecuario e Independiente de Rivadavia 14, Alvarado 13, At. Rafaela, Deportivo Morón, Quilmes y Nueva Chicago 12, Gimnasia (J) 11; Flandria, Mitre y Sacachispas 10, Temperley, Villa Dálmine y San Telmo 9; Ferro 8; Santamarina 7; Tristán Suárez 6; Güemes (SdE) 5.

Con información de Télam