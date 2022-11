Hindú se consagró campeón del Top 13 al derrotar al SIC en una final electrizante

Hindú se consagró hoy campeón del Top 13 que organiza la URBA al vencer al San Isidro Club (SIC,) por 30 a 25, en una final electrizante disputada en el Atlético de San Isidro (CASI).

El partido, presenciado por 7.500 espectadores, fue controlado por Pablo Deluca y tuvo un parcial favorable al San Isidro Club (SIC) de 15 a 13.

Los tantos de Hindú llegaron a través de tres tries conquistados por Lautaro Bávaro, un try penal y otro de Martín Cancelliere, mientras que su capitán, Santiago Fernández, sumó dos penales, un drop y dos conversiones.

El SIC marcó dos tries por medio de Francisco González Capdevila y uno gracias a Lucas Sommer, Franco Moneta aportó un penal y una conversión y Santiago Pavlosky sumo un penal y una conversión.

Hindú fue un justo campeón por lo hecho en la temporada y por la personalidad y templanza de sus jugadores para marcar en las oportunidades que se le presentaron, además de una sobresaliente tares de sus forwards ante los embates del SIC.

El encuentro, de desarrollo vibrante, tuvo al equipo de San Isidro como protagonista en la primera parte, lapso en el que fue certero en las oportunidades que se le presentaron.

Así, conquistó dos tries por intermedio de su fullback González Capdevila, uno de ellos de contraataque y el segundo en veloz corrida desde mitad de la cancha.

Su pateador Moneta marcó un penal y una conversión, pero fue gravitante su fracaso en dos penales y una conversión, que le significo al SIC la pérdida de ocho tantos.

En tanto, Hindú recién a los treinta minutos logró quebrar el ingoal rival por su tercera línea Bavaro, tras una excelente habilitación de Fernández, quien marcó un penal y un drop para sellar el parcial favorable al SIC por 15-13 .

En la parte complementaria, Hindu tomó el protagonismo y a los dos minutos logró marcar su segundo try, anotado por Cancelliere y convertido por Fernández, para pasar al frente por primera vez en el encuentro con un parcial de 20-15.

Minutos más tarde, el SIC, en un avance con sus delanteros a la salida de un maul, Sommer se desprendió y apoyó la tercera conquista, convertida por Pavlosky.

Hindú, con predominio en el scrum y viento a su favor, sumó un try penal para pasar a ganar por 27 a 22 y minutos más tarde Fernández estiró el marcador con la conversión de un penal.

SIC recuperó el dominio de las acciones con sus delanteros, que llevaron el juego a campo contrario, pero les faltó precisión para sacar diferencias y solo sumó con otro penal de Pavlosky.

La figura de la cancha fue el capitán de Hindú, Fernández, que manejó las acciones de su equipo en momentos claves y fue certero en los envíos a los postes, ya que sumó once puntos.

El quince de Don Torcuato, semifinalista el año pasado, fue el mejor de la tabla general, sólo perdió dos veces en 2022 y suma una serie de 14 triunfos consecutivos. Solo fue superado por el SIC (25-12) y Belgrano (33-27) en la fase regular.

El último título de Hindú fue en el 2107, al vencer en la final a Alumni por 27 a 20.

Desde que el título de la URBA se define en una final Hindú se consagró campeón en las ediciones de 1998, 1997, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012, 2014, 2015 y 2017.

= Síntesis =

Hindú: Juan Ignacio Martínez Sosa, Agustín Capurro y Nicolás Leiva, Carlos Repetto y Gonzalo Delguy; Nicolás D'Amorim, Lautaro Bávaro y Nicolás Amaya; Lucas Fernández Miranda y Santiago Fernández (capitán); Martín Cancelliere, Joaquín de la Vega, Federico Graglia y Belisario Agulla; Joaquín Díaz Bonilla. Entrenadores: Nicolás Martínez, Juan Misson y Maximiliano Krause.

Ingresaron: Segundo tiempo: 22', Ramiro Herrera por Leiva y 35', Juan Comolli por Repetto;

SIC: Marcos Piccinini, Ricardo Macchiavello y Benjamín Chiappe; Lucas Sommer y Marcos Borghi; Andrea Panzarini, Alejandro Daireaux; Tomás Meyrelles (capitán) y Juan Soares Gache; Santiago Pavlovsky y Franco Moneta; Santos Rubio, Carlos Pirán y Justo Piccardo; Francisco González Capdevilla. Entrenadores: Patricio Nealon, Eduardo González Victorica y Federico Gallo.

Ingresaron: Primer tiempo: 37', Ignacio Bottazini por Piccinini y Juan Pedro Olcese por Chiappe. Segundo tiempo: 8', Mateo Albanese por Suárez Gache; 32', Tomás Comissati Novoa por Daireaux;

Tantos en el primer tiempo: 5' penal Moneta (S), 18' try González Capdevila (S), 24' penal Fernández (H), 26' try González Capdevila convertido por Moneta (S), 29' try Bavaro (H) y 35' drop Fernández (H).

Tantos en el segundo tiempo: 2' try Cancelliere convertido por Fernández (H), 13' try Sommer convertido por Pavlosky (S), 18' try penal (H), 23' penal Fernández (H), 25' try Pavlosky (S)

Amonestado en el segundo tiempo: 36' D'Amorin.(H)

Arbitro: Pablo Deluca.

Cancha: CASI.

Con información de Télam