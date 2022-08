Gago, autocrítico tras la derrota de Racing como local ante San Lorenzo: "Hoy no jugamos bien"

El director técnico de Racing, Fernando Gago, admitió que su equipo no jugó "bien" en el marco de la derrota de esta noche por 2-1 ante San Lorenzo, en condición de local, por la 15ta. fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

"Hoy no jugamos bien. Estuvimos muy apresurados y entramos buscando más el segundo gol que el primero", declaró Gago en conferencia de prensa.

"Teníamos que tener un buen partido y no lo tuvimos. Hay un montón para mejorar. No podemos cometer tantos errores", continuó el entrenador en su autocrítica sobre el partido jugado en el Cilindro de Avellaneda.

"Jugar con hombres de menos es algo que complica. Así y todo estuvimos en partido. Pero son errores individuales y lo que deba decir lo haré con los jugadores en privado", siguió en alusión a las expulsiones de Tomás Chancalay y Leonardo Sigali, ambas a instancias del VAR.

"Fuimos a buscar el resultado en desventaja numérica y de hombres, pero con el posicionamiento y los cambios lo pudimos empatar. Luego sucedieron acciones que pueden darse con jugadores de menos. Es difícil afrontarlo con esa desventaja", agregó.

"No nos salió un buen partido, pero en otros anteriores y con rivales metidos atrás, generamos mucho. Se cambia constantemente y no tiene que ver con negociar una idea. Pero hoy no salió nada de lo que planificamos", continuó.

"Yo estoy convencido de que este equipo va a pelear hasta el final. Se los digo a los jugadores y entendemos que así va a ser. Debemos seguir compitiendo y sabemos que aún quedan muchas fechas por disputar", expresó.

"Me hago cargo y soy responsable de lo que pasa con el equipo. Y tenemos en claro que intentamos hacer algo que hoy no nos salió. Obviamente que no me gusta perder y busco que mi equipo siempre salga a buscar los partidos. Y creo que hoy lo hicimos", concluyó Gago.

Con información de Télam