Fin de semana con carreras en Palermo, San Isidro, La Plata, Rosario y Tandil

El hipódromo Argentino de Palermo tendrá mañana una reunión hípica de 11 carreras, entre las que se destaca el Clásico Círculo de Propietarios de Caballerizas, una prueba de 1.600 metros con un premio de 1.680.000 pesos para yeguas de 3 años y más edad.

Hay solo 5 yeguas anotadas en lasa gateras. Como favorita surge la presencia de Siempre En Mi Mente, una hija de Equal Stripes que será corrida por el jinete paraguayo Eduardo Ortega Pavón. Su entrenador es Nicolás Martín Ferro y tiene un récord de 4 triunfos sobre 13 competencias. Las otras yeguas son Zenda Bohemia - enemiga - , Would You Like, Cool Berry y Super Cachorra.

La reunión comenzará a las 14 y finalizará a las 19. Como agregado en el quinto turno se llevará a cabo el Hándicap Atlas sobre 2.500 metros para caballos de 4 años y más edad.

Son 7 los ejemplares en los partidores y Galán Galés con la monta del jockey cordobés Juan Cruz Villagra tiene grandes chances de ganar.

El sábado la actividad hípica se muda al hipódromo de San Isidro con un total de 17 carreras. El programa comenzará a las 12.15 y en el undécimo turno se largará el Clásico Southern Halo sobre 1.400 metros de césped. Hay 9 anotados y Vespaciano asoma como un buen favorito. El hijo de Daniel Boone tiene una campaña de 3 victorias sobre 7 corridas.

Su jockey es Adrán Giannetti y su entrenador es Carlos Daniel Etchechoury. El premio de la carrera es de 1.242.000 pesos.

En la duodécima prueba se correrá el Cláasico Macón sobre 1.800 metros. Hay 7 anotados y el ganador se llevará un premio de 1.300.000 pesos. Kodiak Boy, un hijo de Treasure Beach está en manos del entrenador Carlos Daniel Etchechoury y tiene muchas posibilidades de llevarse la victoria.

El domingo el hipódromo de La Plata organiza 12 carreras desde las 12 hasta las 17.30. A las 14.30 es el turno del Clásico Asociación de Propietarios de Caballos de Carrera sobre 1.400 metros de arena.

Hay 7 potrillos en las gateras y Embrujo va por más. El hijo de Emmanuel ganó en sus últimas 3 salidas y llega a este desafío con 4 triunfos sobre 5 competencias.

El mismo domingo hay un programa de 9 pruebas hípicas en el hipódromo de la ciudad de Rosario, desde las 13.30 hasta las 17, mientras que el hipódromo de Tandil armó una reunión dominguera con 10 carreras desde las 11 hasta las 17.

En Rosario, en el primer turno, se correrá el Hándicap Juegos Sudamericanos de la Juventud sobre 1.400 metros de arena con 10 participantes.

En Tandil, en el décimo turno - el último de la tarde - está el hándicap Desafío con 8 caballos anotados.

Con información de Télam