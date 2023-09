Chacarita empató con Quilmes y quedó líder de la Zona B de la Primera Nacional

(Agrega información)

Chacarita Juniors empató hoy con Quilmes por 2 a 2, de local, en su estadio 18 de Julio de San Martín y quedó líder de la la Zona B del torneo de la Primera Nacional en uno de los partidos que continuaron la 31ra. fecha del grupo.

El defensor Gabriel Díaz (10m. PT) y el mediocampista Iván Ramírez (35m. ST) anotaron para Quilmes mientras que el delantero Matías Rodríguez (28m. ST) y el volante Claudio Pombo (38m. ST) lo igualaron para Chacarita.

Con este resultado, Chacarita quedó con 62 puntos, uno más que Independiente Rivadavia de Mendoza, que superó a Atlético Rafaela por 2 a 1, de local, el viernes pasado, en tanto que Quilmes suma 47 unidades.

También por el mismo grupo, Chaco For Ever venció en tiempo de descuento a Estudiantes de Buenos Aires, como local.

El mediocampista Nicolás Silva (7m. PT) y el delantero Matías Romero (48m. ST) convirtieron para el equipo chaqueño, mientras que el delantero Martín Garnerone (38m. PT), descontó para el equipo de Caseros.

Por la 35ta. fecha de la Zona A, Agropecuario Argentino de Carlos Casares le ganó a Flandria -último del grupo- por 2 a 0, como local, en su estadio Ofelia Rosenzuaig y se colocó puntero junto con San Martín de Tucumán y Almirante Brown.

El mediocampista Martín Rivero (4m. ST) y el delantero Alejandro Merlo (13m. ST) anotaron para el equipo "Sojero", que festejó su 16ta. victoria en el torneo.

El triunfo posicionó a Agropecuario como uno de los punteros, junto con San Martín de Tucumán y Almirante Brown, en la Zona A con 54 puntos, mientras que Flandria sigue último con 29 unidades, y, a falta de tres fechas para el final, está en zona de descenso.

San Martín de Tucumán, a su vez, igualó hacia el final del partido con Güemes de Santiago del Estero 1 a 1, como local, en su estadio "La Ciudadela", y llegó a la punta de la Zona A junto con Agropecuario y Almirante Brown.

El delantero Lucas Cano a los 68 minutos del segundo tiempo, puso en ventaja al equipo santiagueño y el atacante Emanuel Dening de tiro penal a los 41 minutos del mismo período, selló la igualdad para el conjunto tucumano.

Con este resultado, San Martín alcanzó en la cima del grupo con 54 puntos a Agropecuario y Almirante Brown, en tanto que Güemes se mantuvo duodécimo con 44 unidades.

También por el mismo grupo, Temperley venció a Patronato de Paraná por 3 a 1, de local, subió a la cuarta posición y es escolta de los punteros San Martín, Agropecuario y Almirante Brown

El delantero Facundo Krüger con un doblete (4m. PT y 48m. ST) y el mediocampista Adrián Arregui (35m. ST) convirtieron para el equipo "Gasolero", en tanto que el delantero Nazareno Solís (19m. PT) descontó para el plantel entrerriano.

El resultado ubicó a Temperley como escolta con 52 puntos y a 2 de los punteros, San Martín, Agropecuario y Almirante Brown (todos con 54), mientras que Patronato siguió decimoquinto con 38 unidades.

San Telmo, por su parte, le ganó, en tiempo de descuento, a Gimnasia y Esgrima de Mendoza por 3 a 2, de local.

Erik Bodencer (17m. PT), Rodrigo González (31m. PT) y Benjamín Giménez (49m. ST) convirtieron para el "Candombero" y Matías Nouet (5m. PT) y Maximiliano Padilla (17m. ST) descontaron para el conjunto mendocino.

= Resumen =

. Zona A:

Hoy

- Agropecuario 3 - Flandria 0; San Telmo 3 - Gimnasia de Mendoza 2; Temperley 3 - Patronato 1; y San Martín de Tucumán 1 - Güemes de Santiago del Estero 1.

Mañana

- Brown (PM) - San Martín (SJ) y Almagro - Alvarado a las 15.30.

- Nueva Chicago - Deportivo Morón a las 15.50

- Estudiantes (RC) - Defensores de Belgrano a las 18.00.

Lunes

- All Boys - Almirante Brown a las 21.10.

Libre: Defensores Unidos de Zárate

. Zona B:

Viernes

-Indepediente Rivadavia 2 (Jonás Aguirre y Alex Arce -de penal-) - Atlético Rafaela 1 (Claudio Bieler).

Hoy

- Chacarita 2 - Quilmes 2; y Chaco For Ever 2 - Estudiantes de Buenos Aires 1.

Mañana

- Mitre (Santiago del Estero) - Brown (Adrogué) a las 11.00.

- Atlanta - Ferro a las 13.50

- Tristán Suárez - Gimnasia (Jujuy) 15.00.

- Racing (Córdoba) - Riestra a las 17.00.

- Aldosivi - Villa Dálmine a las 19.00.

Lunes

- Deportivo Maipú de Mendoza- Deportivo Madryn a las 15.30.

Posiciones:

Zona A: San Martín de Tucumán, Agropecuario y Almirante Brown 54 puntos;

Temperley 52; Deportivo Morón 50; San Martin (SJ) y Estudiantes (RC) 49; Defensores de Belgrano 47; Gimnasia (M) y Defensores Unidos 46; Nueva Chicago 45; Güemes (SE) 44; Alvarado 40; All Boys 39; Patronato 38; San Telmo 34; Almagro 33; Brown (PM) 32*; y Flandria 29. * Se le descontaron 3 puntos por incidentes en la fecha 24.

Zona B:

Chacarita 62 puntos; Independiente Rivadavia 61; Deportivo Maipú 58; Atlético Rafaela 52; Quilmes 47; Brown (A) 44; Ferro y Riestra 43; Deportivo Madryn y Mitre (SE) 40; Gimnasia (J) 38; Estudiantes (BA) 35; Atlanta 34; Racing (C) y Aldosivi 32; Chaco For Ever 30; Tristán Suarez 28 y Villa Dálmine 19.

-El primero de cada zona juega la final por el ascenso directo.

-Del 2° al 8° jugarán el Reducido por el segundo ascenso.

-El último de cada zona desciende.

-Los penúltimos de cada zona jugarán entre sí para definir el tercer descenso.

Con información de Télam