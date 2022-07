Caixinha trabaja para definir el equipo titular de Talleres en la visita a Colón por la Libertadores

(Agrega palabra de Caixinha en conferencia de prensa)

El portugués Pedro Caixinha, DT de Talleres de Córdoba, continúa trabajando intensamente para elegir a los 11 futbolistas que arrancarán jugando el miércoles ante Colón de Santa Fe en el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, podría incluir a varios -o todos- los refuerzos, e incluso se especula con la reaparición de Diego Valoyes.

En conferencia de prensa, el entrenador Caixinha dejó la puerta abierta para un posible regreso del colombiano Valoyes a la lista de concentrados tras una extensa lesión: "Viene haciendo un gran trabajo y un sacrificio por estar al 100%. Mañana estará entrenando con el grupo y va a viajar con nosotros”, dijo sobre el delantero.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Además, el portugués se refirió a los rumores que hablan de una posible salida suya del cargo si no obtiene el pase a cuartos de la Libertadores, y expresó: "No depende de mí analizar sí mi continuidad depende del resultado del miércoles. Sí las cosas no van bien, seré el máximo responsable".

"Me gusta este tipo de partidos, por eliminación", resaltó el DT.

En el poco tiempo de trabajo que lleva cada uno de los refuerzos junto al plantel, el entrenador buscó darle minutos para llegar lo mejor preparados a un encuentro que puede marcar un momento inédito para el club: la clasificación a los cuartos de final del torneo de clubes sudamericanos más importante por primera vez en su historia.

Francisco Pizzini y Alan Franco tuvieron minutos en el empate de la ida ante el "Sabalero" (1-1) con apenas un entrenamiento y Favio Álvarez lo hizo con tan solo una una práctica más.

Las otras incorporaciones, Ulises Ortegoza y Julio Buffarini, fueron titulares en el empate de ayer ante Tigre (1-1) por la Liga Profesional. También jugó Franco desde el inicio, mientras que Pizzini y Álvarez ingresaron en el complemento.

De esta manera, los cinco se perfilan como integrantes del once que buscará el pase de instancia en el estadio Brigadier Estanislao López, el miércoles desde las 19.15.

Para jugar ante el 'sabalero', el entrenador no podrá contar con el delantero Michael Santos, quien salió por una lesión muscular en el partido de ida y no llegará en condiciones esta semana.

Caixinha solo tiene la baja del uruguayo, cuenta con el resto de sus futbolistas a disposición para elegir la formación que inicie ante los santafesinos, que debido al poco tiempo de trabajo, sería confirmada sobre la hora del partido.

De esta manera, una probable formación de Talleres para el juego ante Colón sería con Guido Herrera; Julio Buffarini, Marcos Catalán, Rafael Pérez y Enzo Díaz; Rodrigo Villagra, Cristian Oliva u Ortegoza, Matías Esquivel o Favio Álvarez y Alan Franco; Francisco Pizzini y Federico Girotti.

Con información de Télam