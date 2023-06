Belgrano superó a Banfield en Córdoba y se ilusiona con entrar en copas internacionales

Belgrano, de Córdoba fue efectivo y superó esta noche en su estadio a Banfield, 3 a 1, en encuentro que cerró la 21ra. fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) y quedó entre los equipos que se clasificarían a la Copa Sudamericana 2024, mientras que el visitante está hoy descendiendo por Tabla Anual.

El goleador Pablo Vegetti anotó por duplicado a los 24 minutos del primer tiempo y 28 del segundo, mientras que Franco Jara aumentó para el local (31m. ST), en tanto que Alejandro Rébola, en contra, había marcado el empate transitorio para el visitante.

Los dirigidos por Guillermo Farré alcanzaron los 34 puntos en el certamen, lo que le permite alcanzar el séptimo puesto y se ilusiona con meterse en copas internacionales.

Distinta es la situación de Banfield, que con 18 unidades ocupa la penúltima posición y estaría perdiendo la categoría.

Fue equilibrado el desarrollo en los minutos iniciales de la noche en barrio Alberdi, porque el ‘Taladro’ planteó un juego de igual a igual, e incluso manejó el balón en campo rival, aunque sin generar peligro para el arco de Nahuel Losada.

Sin embargo, la ‘B’ no se dejaba someter y de contra avisaba: primero lo perdió Ulises Sánchez con un remate de larga distancia que salió pegado al palo izquierdo de Facundo Cambeses, y luego Vegetti lo perdió de cabeza por el mismo palo.

Hasta que apareció todo el oficio del goleador de Belgrano y del torneo, en este caso fue Sánchez el que se sacó un hombre de encima por la derecha y colocó un centro claro a la cabeza de Vegetti, que se sacó de encima a Mateo Pérez y marcó el 1 a 0.

El conjunto de Julio Falcioni apostaba al manejo de Brahian Aleman, aunque el 10 no estaba fino para el toque final cuando intentaba buscar a Milton Giménez, con poca compañía en el ataque.

Aunque Banfield iba y tuvo su chance a los 43 minutos cuando Pedro Souto probó con un potente zurdazo que contuvo de buena manera Losada.

El visitante salió mejor parado al complemento, y aprovechando el quedo de Belgrano logró la igualdad en una jugada en la que tras un par de rebotes en el área el defensor Alejandro Rébola marcó contra su propio arco.

Tras la igualdad seguía más sólido el equipo del sur del Gran Buenos Aires, y Belgrano lucía desorientado, aunque en una ráfaga llegó el segundo de Vegetti, otra vez de cabeza y tras un centro de Fabián Bordagaray, y el restante tanto con un gran definición de Jara cuyo festejo lo terminó dejando fuera de juego por doble tarjeta amarilla.

Con ese segundo tanto Vegetti quedó como único goleador del torneo, con 13 conquistas.

Ese 3-1 fue letal para la visita, que si bien lo buscó y tenía un hombre más (Jara fue expulsado en el festejo de su gol), no encontró los caminos para entrarle a una defensa que ajustó su marca y pasó sin sobresaltos el final para aferrarse a una victoria muy importante en la lucha por ingresar a copas internacionales.

En Banfield, después de nueve meses volvió al banco de suplentes el marcador central Dylan Gissi, recuperado de una rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha en septiembre de 2022.

-Síntesis-

Belgrano (Córdoba): Nahuel Losada; Juan Barinaga, Alejandro Rébola, Nicolás Meriano y Alex Ibacache; Santiago Longo, Ulises Sánchez, Tomás Castro y Bruno Zapelli; Franco Jara y Pablo Vegetti. DT: Guillermo Farré.

Banfield: Facundo Cambeses; Emanuel Coronel, Mateo Pérez, Alejandro Maciel, Aaron Quirós y Pedro Souto; Nicolás Sosa, Eric Remedi, Brahian Alemán y Juan Bisanz; Milton Giménez. DT: Julio César Falcioni.

Gol en el primer tiempo: 24m. Vegetti (Be).

Goles en el segundo tiempo: 14m. Rébola (Be), en contra; 28m. Vegetti (Be) y 31m. Jara (Be)..

Cambios en el segundo tiempo: 13m. Matías Romero por Coronel (Ba); 24m. Fabián Bordagaray por Castro (Be); 30m. Sebastián Sosa Sánchez por Souto (Ba); 40m. Gerónimo Rivera por Sosa (Ba) y Matías González por Remedi (Ba); 45m. Guillermo Pereira por Barinaga (Be) y Diego Novaretti por Sánchez (Be) y 45m. Ariel Rojas por Vegetti (Be).

Amonestados: Losada, Rébola y Ibacache (Be). Remedi, Maciel, Pérez y Rivera (Ba).

Incidencias en el segundo tiempo: 32m. expulsado Jara (Be), por doble tarjeta amarilla.

Árbitro: Darío Herrera.

VAR: Hernán Mastrángelo.

Estadio: Julio César Villagra (Belgrano).

Con información de Télam