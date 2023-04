Atlético Tucumán le empató a Rosario Central en el final

Atlético Tucumán y Rosario Central empataron en dos goles en un vibrante partido jugado esta noche en el estadio Monumental José Fierro, por la 12ma. fecha de la Liga Profesional.

Los locales convirtieron por intermedio de Bernardo Kociubinsky y Joaquín Pereyra, uno en cada etapa, y los visitantes lo hicieron a través se los defensores Carlos Quintana, de penal, y Damián Martínez, ambos en el complemento.

Atlético Tucumán fue muy superior en el primer tiempo, cuando se adueñó de la pelota y jugó con facilidad alrededor el exvolante "canalla" Joaquín Pereyra, de cuya zurda nacieron los mejores ataques locales.

Apenas habían jugado seis minutos cuando Pereyra mandó un córner desde la izquierda, Kociubinski la paró solo en el borde del área, esperó que la pelota le bajara sin rivales que lo marcaran y la clavó abajo, casi en el medio del arco de Broun, que se quedó parado en el primer palo.

El gol fue una muestra clara del pésimo primer tiempo de Central, que regaló espacios enormes en el mediocampo y que, además, estuvo impreciso con la pelota.

A los 10' Pereyra habilitó a Orihuela por la izquierda, pero esta vez su zurdazo pegó en la parte externa de la red, y a los 15' lo dejó solo a Ruiz Rodríguez por la derecha, pero Broun salvó al córner en gran forma.

Central sólo jugaba cuando la pelota les llegaba a Malcorra y a Campaz, al extremo que su primera llegada fue una buena media vuelta de Damián Martínez atajada por Marchiori, luego de una buena combinación de izquierda a derecha.

pero el visitante se quedó sin el lesionado Ignacio Malcorra a la media hora de juego, tras una falta de Bruno Bianchi no cobrada por el árbitro Facundo Tello.

Pese a todo Central volvió a llegar a los 45 minutos con un gran desborde y centro de Campaz por la izquierda al que no llegó Véliz de cabeza, quien se podría haber tirado de palomita, solo frente al arco.

Central se recuperó y fue otro equipo en el complemento, cuando salió a ganar la pelota en el mediocampo y a jugar por abajo con Campaz por la izquierda y Giaccone por el medio.

Así llegó al empate en una jugada impensada: a los 7 minutos Campaz tiró un centro desde la izquierda y la pelota le pegó en el brazo derecho extendido al "Bebe" Acosta, en un penal que Carlos Quintana cambió por gol con un zurdazo suave al poste izquierdo, a los 10 minutos.

El partido ganó entonces en emoción con dos equipos que buscaron la victoria, como a los 19 minutos cuando Ramiro Ruiz Rodríguez estrelló un derechazo en el poste derecho, que Estigarribia tiró afuera tras el rebote, y al minuto Central respondió con un desborde y centro atrás de Lautaro Giaccone, que Damián Martínez tiró afuera, solo, junto al primer palo.

Aunque ambos jugadores tuvieron su revancha a los 26 minutos cuando Giaccone asistió en gran forma desde el medio hacia la izquierda al "Gitano" Martínez, quien la dominó de derecha y definió de zurda, al segundo palo del arquero.

Campaz se perdió el tercero a los 29 minutos cuando pateó al arco desviado por la izquierda, con Giaccone solo por el segundo palo, pero Atlético también llegó bien a los 40 minutos cuando Maestro Puch la punteó por la derecha, Broun tapó a medias con el cuerpo y el uruguayo Mallo salvó el gol de cabeza en la línea y la pelota pegó en la parte superior del travesaño y se fue hacia la derecha.

Hasta que a los 44 minutos Central pagó carísimo un grave yerro de Montoya, quien en vez de tirarla larga para el pique de Campaz por la izquierda la jugó corta al medio y la perdió, Joaquín Pereyra le pegó desde unos 30 metros y la pelota se desvió en Komar y entró arriba, junto al poste izquierdo, en el agónico empate de los tucumanos.

- Síntesis -

Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Marcelo Ortiz, Bruno Bianchi, Nicolás Romero y Matías Orihuela; Renzo Tesuri, Guillermo Acosta, Bautista Kociubinski y Joaquín Pereyra; Ramiro Ruiz Rodríguez y Marcelo Estigarribia. DT: Lucas Pusineri.

Rosario Central: Jorge Broun; Damián Martínez, Juan Cruz Komar, Facundo Mallo, Carlos Quintana y Alan Rodríguez; Ignacio Malcorra, Walter Montoya, Kevin Ortiz y Jaminton Campaz; y Alejo Véliz. DT: Miguel Ángel Russo.

Gol en el primer tiempo: 6' Kociubinski (AT).

Goles en el segundo tiempo 10' Quintana (C), de penal; 26' Damián Martínez (C) y 44' Joaquín Pereyra (AT).

Cambio en el primer tiempo: 31' Lautaro Giaccone por Malcorra (C).

Cambios en el segundo tiempo: 22' Lucas Rodríguez por Alan Rodríguez (C) y Jhonatan Candia por Véliz (C); 28' Mateo Coronel por Acosta (AT) e Ignacio Maestro Puch por Ruiz Rodríguez (AT); 30´ Brian Guille por Orihuela (AT); 32' Ismael Cortez por Damián Martínez (C) y 36' Adrián Sánchez por Tesuri (AT) y Cristian Menéndez por Estigarribia (AT).

Amonestados: Estigarribia y Nicolás Romero (AT). Candia (C).

Árbitro: Facundo Tello.

Estadio: Monumental José Fierro.

Con información de Télam