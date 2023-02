"Me llevo el cariño del público argentino, es único", admitió Alcaraz tras ganar el Argentina Open

El tenista español Carlos Alcaraz no ocultó su felicidad tras el título que obtuvo hoy en el Argentina Open y en el momento de los festejos le dedicó elogios a la gente y destacó que se lleva "el cariño del público argentino que es único".

"Tenía ganas de venir a Buenos Aires a vivir la pasión que tiene la gente acá con el deporte, algo me habían comentado. Agradezco el apoyo que me dieron durante toda la semana, además del trofeo me llevo el cariño del publico argentino, es único", subrayó el tenista nacido en El Palmar, Murcia, hace 19 años.

Alcaraz, segundo en el ranking mundial de la ATP, protagonizó una semana fantástica en el Argentina Open y venció sucesivamente a los serbios Laslo Djere (57) y Dusan Lajovic (90), a su compatriota Bernabé Zapata Miralles (74) y en la final al británico Cameron Norrie (12) por 6-3 y 7-5.

"Fue una gran final, jugamos los dos en gran nivel y haberme quedado con el título es un momento muy feliz, sobre todo después de tanto tiempo sin jugar en forma oficial", añadió el "Niño Maravilla".

Alcaraz no jugaba desde septiembre del año pasado cuando conquistó el US Open, su primer y por el momento único título de Grand Slam, ya que sufrió un par de lesiones que lo mantuvieron inactivo hasta el miércoles de la semana pasada cuando debutó en el ATP porteño ante el serbio Djere.

"Se trató de mi primer torneo luego de cuatro meses parado y salió mejor de lo pensado. No esperaba jugar a este nivel después de la inactividad, pero me sentí muy cómodo toda la semana", reveló el murciano.

Alcaraz fue el número uno del ranking mundial de la ATP después de ganar el US Open y hasta que se lo arrebató el mes pasado el serbio Novak Djokovic cuando conquistó el Abierto de Australia, que él no pudo jugar por estar lesionado.

"Ser de nuevo el número uno del mundo es un objetivo muy grande, pero no lo tomo con presión, quiero ir a jugar cada torneo pensando que puedo ganarlo y poder mostrar mi mejor nivel", explicó Alcaraz.

El tenista recibió el trofeo de campeón rodeado por Martín Jaite, el director del Argentina Open, más Gabriela Sabatini, la mejor tenista argentina de la historia, y el tandilense Juan "Pico" Mónaco, ya retirado y campeón en Buenos Aires en la edición de 2007.

"Quiero agradecer a la gente que llenó el estadio durante toda la semana, vinieron con mucho calor, con frío, siempre estuvieron apoyando", concluyó Alcaraz, quien la semana próxima jugará el ATP 500 de Río de Janeiro, donde es el máximo favorito.

Con información de Télam