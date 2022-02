"En la cancha", una historia de resistencia a la concentración, llega a la televisión

El documental "En la cancha, televisión comunitaria, fútbol y censura", basado en la resistencia de un canal comunitario de Luján frente a la concentración de los derechos audiovisuales, se estrenará el próximo jueves a las 22 en simultáneo en dos pantallas de la grilla de la Televisión Digital Abierta (TDA).

El documental de Lucía Maccagno tendrá su proyección en los canales abiertos Barricada Tv (32.1 de la TDA en la Ciudad de Buenos Aires) y Pares Tv (misma sintonía, pero en la zona oeste del Gran Buenos Aires), el medio comunitario que es protagonista de la historia. La emisión también contempla a las plataformas de YouTube de ambos medios.

"En la cancha", que previamente fue exhibido en salas de cine, relata durante 55 minutos la historia del canal comunitario PAREStv en su intento por, bajo el amparo de la ley vigente, transmitir de manera gratuita los partidos de los clubes locales, Luján y Flandria, en el fútbol de ascenso en la Argentina.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Se relatan en el audiovisual los ataques judiciales que, por las transmisiones abiertas del fútbol local, el canal recibe por parte de la principal empresa de medios del país, Trisa, perteneciente al Grupo Clarín y la historia de resistencia que cobró cuerpo en la ciudad bonaerense de Luján, donde las transmisiones del fútbol local en muchos casos no son accesibles ni siquiera a través de suscripciones cerradas.

La documentalista Maccagno, integrante del colectivo de dirección del canal Barricada Tv, elaboró esta pieza en base a una investigación previa en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

“El caso de Pares es paradigmático de cómo funcionan las empresas concentradas en nuestro país. Se trata del derecho de las audiencias a acceder a ciertos contenidos. Pares Tv no lo puede transmitir porque Trisa lo persigue judicialmente, pero Trisa tampoco transmite a esos clubes porque no les resulta rentable. El resultado es disparatado: el fútbol local no se ve, ni gratis ni pagando. Esa injusticia desató una lucha que es la que se narra en el documental”, explicó Maccagno.

Con información de Télam