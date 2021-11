El presidente de la F1 defendió la organización del Gran Premio de Arabia Saudita

El presidente de la Fórmula 1, el italiano Stefano Domenicali, defendió la decisión de organizar una carrera en Arabia Saudita, país cuestionado por violar los Derechos Humanos y que el 5 de diciembre albergará la 21ra y penúltima fecha del año.

"Es justo correr en estos países. Y la F1 jugará un rol importante en este sentido: la atención que estamos llevando será útil por la voluntad y el deseo de cambio que estos países están mostrando", expresó Domenicali en una entrevista con la cadena británica BBC que reprodujo la agencia italiana ANSA.

"No creo que cerrarse a estos países y decir que no queremos ir allí colabore para que la situación mejore. En realidad, es al revés. No significa que todo esté perfecto, pero de seguro lo que estamos haciendo va en la dirección correcta", insistió.

Los dichos de Domenicali se conocen a cuatro días del GP de Qatar, escenario de un nuevo duelo entre el neerlandés Max Varstappen y el inglés Lewis Hamilton en la pelea por el Mundial 2021, donde el piloto de Red Bull aventaja a su colega de Mercedes por 14 puntos.

Los GP de Arabia Saudita y Qatar fueron incluidos para esta temporada de la máxima categoría del automovilismo, que ya desde 2009 cuenta en su calendario con una fecha en Abu Dhabi.

Con información de Télam