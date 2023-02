Argentino Banega anota en fútbol de Arabia Saudita para seguir arriba en la tabla

El mediocampista argentino Ever Banega convirtió hoy un gol para Al Shabab, que derrotó por 2-0 a Abha, resultado que le permite seguir arriba en la tabla de posiciones de la Pro League de fútbol de Arabia Saudita, al comenzar la 17ma. fecha.

El volante rosarino, de 34 años, abrió la cuenta a los 22 minutos de la primera parte, según reflejó el portal ‘Soccerway’.

De esta manera, el exjugador de Boca Juniors y Sevilla de España acumuló su segunda conquista en 14 presentaciones.

En Al Shabab, que es puntero con 40 unidades, también actuó el atacante bonaerense Cristian Guanca, ex Chacarita Juniors y Colón de Santa Fe.

En tanto, Al Nassr, el equipo que tiene en sus filas a Agustín Rossi (ex Boca Juniors), Gonzalo ‘Pity’ Martínez (ex River Plate) y al astro portugués Cristiano Ronaldo (ex Real Madrid), enfrentará el viernes a Al Taawon.

Principales posiciones: Al Shabab 40 puntos; Al Nassr y Al Ittihad 37; Al Hilal 32.

Con información de Télam