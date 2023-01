Al Hilal, de Ramón Díaz, ganó y escolta al líder Al Nasr Riyad en Liga de Arabia Saudita

Al Hilal, dirigido por el entrenador riojano Ramón Díaz, ex River Plate y San Lorenzo entre otros clubes, venció hoy a Al Ittihad por 1 a 0, como visitante, y pasó a escoltar al líder, Al Nasr Riyad, en la Liga de fútbol de Arabia Saudita, en el arranque de la duodécima fecha del certamen.

El delantero nigeriano Odion Ighalo convirtió para el equipo del "Pelado" Díaz, a los 12 minutos de la primera parte del encuentro, asistido por el brasileño Michael Oliveira.

La victoria posicionó a Al Hilal como escolta junto con Al Shabab, donde juegan los argentinos Ever Banega, ex Boca Juniors y Sevilla de España; y Cristian Guanca, ex Colón de Santa Fe, con 25 puntos y se colocó a una unidad del líder Al Nasr Riyadh (26), que cuenta en su plantel con Gonzalo Martínez ex River Plate y Huracán.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Otros resultados de la jornada: Al Wedha 2-Al Shabab 1 y Damac 1-Al Raed 2.

Principales posiciones: Al Nasr Riyadh 26; Al Shabab y Al Hilal 25; Al Ittihad 24 y Al Taawon 23.

Con información de Télam