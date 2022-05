Corinthians, próximo rival de Boca, empata y sigue líder en el fútbol de Brasil

Corinthians, próximo adversario de Boca Juniors por la Copa Libertadores, igualó esta noche 2-2 con Internacional de Porto Alegre, resultado que le permite continuar a la cabeza de la clasificación del torneo brasileño de fútbol (Brasileirao), al transcurrir la sexta fecha del certamen.

El conjunto paulista, dirigido por el portugués Vitor Pereira, se alistó con mayoría de titulares y rescató una igualdad con las conquistas alcanzadas por Raúl Gustavo (Pt. 30m.) y Jo (St. 19m.), según el sitio Flashscore.

La formación del ‘Timao’ comprendió a Cassio; Rafael Ramos, Gil, Raúl Gustavo y Bruno Melo; Du Queiroz, Maycon y Gustavo Mantuán; Renato Augusto; Willian y Roger Guedes. Luego ingresaron Jo, el colombiano Víctor Cantilo, Gustavo Mosquito, Joao Victor y Giuliano.

Corinthians enfrentará este martes a Boca, en la Bombonera, en partido correspondiente a la quinta fecha del grupo E de la Libertadores, que comenzará a las 21.30

En Internacional, que marcó por intermedio de Alan Patrick (Pt. 25m.) y Wanderson (Pt. 44m.), se alistaron los argentinos Fabricio Bustos (ex Independiente) y Gabriel Mercado (ex River Plate).

Atlético Mineiro, el equipo que dirige Antonio ‘Turco’ Mohamed’, se impuso por 2-0 a Atlético Goianiense. En el conjunto ganador se desempeñaron como titulares tanto Ignacio Fernández (ex River Plate) como Matías Zaracho (ex Racing), mientras que Diego Churín (ex Independiente) ingresó como relevo en el club del estado de Goiás.

Por su lado, Palmeiras, campeón vigente de la Copa, venció por 2-0 a Bragantino, mientras que Ceará y Flamengo igualaron en dos tantos.

Mañana jugarán San Pablo-Cuiabá; Coritiba-América Mineiro; Botafogo-Fortaleza; Avaí-Juventude y Goiás-Santos

Principales posiciones: Corinthians 13 puntos; Atlético Mineiro 12; Santos y Avaí 10; América Mineiro, Palmeiras y Bragantino 9.

Con información de Télam