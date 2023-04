El Bayern Munich analiza rescindir contrato con Sadio Mané luego de que le partiera el labio a Sané

El Bayern Munich alemán podría rescindir el contrato con el delantero senegalés Sadio Mané, luego de que éste agrediera a su compañero Leroy Sané tras el cotejo que el equipo perdió ante Manchester City, el pasado martes por 3 -0 en cuartos de final de la Liga de Campeones.

En una reacción violenta ante un gesto que Sané le dirigió en el campo de juego, tras una jugada en el minuto 83, Mané le pegó un golpe a Sané que le partió el labio.

Teniendo en cuenta que el club no piensa dejar impune lo ocurrido, Mané no sólo recibirá una sanción económica importante sino que también pueda ser suspendido durante un tiempo o, incluso, no se descarta una rescisión unilateral del contrato.

El CEO Oliver Kahn y el director deportivo Hasan Salihamidzic se reunieron ayer para debatir sobre las posibles consecuencias y hoy mantuvieron otra charla en la que estuvieron presentes ambos futbolistas y Mané pidió disculpas, informó la cadena Sky.

La decisión final se conocerá hoy y, durante el entrenamiento, se pudo ver al senegalés hablar con Tuchel y salir junto a sus compañeros, incluido Sané, con aparente normalidad.

Más allá de eso, es improbable que el senegalés, pese a tener contrato hasta 2025, tenga futuro en Munich en la próxima temporada dado que la mayoría de los jugadores del plantel rechazaron su comportamiento.

Con información de Télam