Horas decisivas para el futuro del 'Kun' Agüero: aseguran que anunciará su retiro este miércoles

El delantero argentino Sergio 'Kun' Agüero, inactivo hace 44 días por un problema cardíaco, anunciará su retiro del fútbol profesional el miércoles próximo, adelantó hoy un medio español.

El programa "A Diario", de Radio Marca, reveló que el futbolista de Barcelona brindará una conferencia de prensa para comunicar la decisión tomada por sugerencia médica a partir del episodio cardíaco experimentado sobre el césped del Camp Nou.

El argentino, de 33 años, jugó su último partido el pasado 30 de octubre pasado ante Alavés por LaLiga de España.

Tras iniciar el juego como titular, sufrió un malestar torácico a los 42 minutos -luego diagnosticado como arritmia- y fue reemplazado por el brasileño Philippe Coutinho.

Las imagen del 'Kun' camino al vestuario llenó de preocupación a la comunidad del fútbol mundial y los médicos del club catalán le indicaron de inmediato un absoluto reposo deportivo durante 90 días para profundizar estudios.

"El miércoles habrá un acto donde Agüero anunciará que se retira del fútbol", reveló el programa de Radio Marca, una información que se publicó también la prensa gráfica española.

De momento, Barcelona no hizo ninguna convocatoria oficial a los medios para el miércoles, día en el que el plantel profesional "blaugrana" estará de regreso desde Arabia Saudita luego de disputar un amistoso con Boca Juniors por la Maradona Cup.

El delantero argentino estuvo este fin de semana en Abu Dhabi para presenciar la emocionante definición de la Fórmula 1 en el circuito Yas Marina, donde el neerlandés Max Verstappen se coronó como nuevo campeón del mundo.

Ese viaje, trascendió en España, causó malestar en el club catalán por producirse horas después de que el equipo quedara eliminado de la fase de grupos de la Liga de Campeones de Europa luego de recibir una goleada de Bayern Múnich en Alemania.

Los rumores sobre el retiro de Agüero se dispararon hace exactamente un mes por una información del programa "El Mati" de Radio Catalunya, que aseguraba la existencia de una patología maligna en su corazón.

Apenas pasados 10 días del evento coronario, el 'Kun' fue informado por los médicos sobre la imposibilidad de seguir en la alta competencia por una alteración en la capacidad funcional del músculo cardíaco.

El club se mantuvo en absoluto silencio al respecto y el propio Agüero, mediante un mensaje en sus redes sociales, llevó tranquilidad al asegurar que se mantenía enfocado en la rutina médica prescripta.

"Ante los rumores les cuento que estoy siguiendo las indicaciones de los médicos del club, haciendo pruebas y tratamiento y ver mi evolución en el plazo de los 90 días. Siempre en positivo" escribió Agüero en Twitter el 12 de noviembre pasado.

Hace 10 días, en una comunicación por stream previa a una competencia de su equipo eSports, el delantero aclaró: "No voy a hablar mucho de mi tema. Ya saben que estoy bien y les quería decir muchas gracias a todos por el apoyo que me brindaron en las redes sociales, en todos lados. Mucha gente me escribió, así que quería decirles gracias".

En cuanto al club, la única información oficial entregada fue el parte médico al día siguiente de la descompensación: "Agüero fue sometido a un procedimiento diagnóstico y terapéutico a cargo del doctor Josep Brugada. Es baja y durante los próximos tres meses se evaluará la efectividad del tratamiento para determinar su proceso de recuperación".

El 'Kun' llegó al Barcelona procedente del Manchester City en junio pasado y al poco tiempo sufrió una rotura muscular en el gemelo.

En LaLiga, disputó cuatro encuentros marcando un gol ante el Real Madrid en el clásico en el Camp Nou.

En la Liga de Campeones jugó un encuentro ante el Dinamo de Kiev totalizando 165 minutos con la camiseta del equipo catalán.

Con información de Télam