"La llave está abierta y nos vamos con confianza", dijo el DT de Estudiantes, Eduardo Domínguez

El entrenador de Estudiantes, Eduardo Domínguez realizó un balance de la derrota en Brasil ante Corinthians por los cuartos de final de ida de la Copa Sudamericana y dijo que “las sensaciones que quedaron son de confianza para la revancha del martes que viene en La Plata".

"Es que hicimos un buen partido ante un gran rival, por más que en el Brasileirao no esté haciendo una gran campaña. Por eso creemos que la llave está abierta y seguro que será otra cosa”, aventuró.

Al ser interrogado sobre las razones por las que no pudo convertir, explicó que “hubo buenas llegadas por los costados, pero faltó justeza en los centros. Y después creo que debimos realizar pases más filtrados o rematar desde afuera en vez de excedernos en algunos toques en la puerta del área”.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"El equipo que armamos lo pensamos para jugar en campo rival y así se dio. Nos faltó lo que venimos remarcando. Los cambios creo que los hicimos en el momento que los necesitamos”, apuntó.

“Pero insisto en que jugamos contra un gran rival, que tiene grandes jugadores y estuvimos a la altura. Impusimos nuestras formas. Obvio que no estamos conformes con el resultado, pero estamos en condiciones de darlo vuelta y pasar esta llave”, agregó el técnico.

Por su parte el experimentado José Sosa manifestó su "bronca porque la derrota es injusta. Nos vamos con la impresión que en nuestra casa podemos realizar un buen partido y dar vuelta la serie”:

Sobre su salida producto de un golpe indicó que “no es nada grave. Fue solamente eso y nada más. Me voy tranquilo con haber jugado nuevamente luego de un tiempo en que no me tocara hacerlo porque hay otros muchachos que estaban mejor", concluyó el "Principito".

Con información de Télam