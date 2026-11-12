El automovilismo argentino recupera una de sus grandes fiestas. El Mundial de Rally volverá a la Argentina en 2028 luego de seis años y, como manda la tradición, se correrá en Córdoba, con un contrato por cinco temporadas. El anuncio oficial llegó este jueves y cierra una negociación que encabezaron el Automóvil Club Argentino, la FIA de Mohammed Ben Sulayem y el gobierno de Martín Llaryora.

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La sede volverá a ser la provincia cordobesa, cuna histórica de la disciplina en el país y Argentina volverá al calendario del Campeonato Mundial de Rally (WRC) a partir de 2028, con un vínculo hasta 2032. La organización lo confirmó con un comunicado: "El Rally de Argentina regresará al WRC en 2028 bajo un acuerdo plurianual".

Por qué el WRC no se corría desde 2019

La edición de 2020 estaba en el calendario, pero la pandemia de COVID-19 obligó a suspenderla y los intentos por recuperar la fecha no avanzaron. El panorama cambió en 2024, cuando César Carman asumió la presidencia del ACA y abrió las conversaciones con Ben Sulayem para traer de vuelta la categoría.

Mundial de Rally 2019. (Foto: Prensa Rally Argentina).

La negociación se frenó hasta agosto, cuando el Mundial pasó a manos de un nuevo promotor: Cosmobilis, la firma que lidera Eric Boullier, ex jefe de Renault en la Fórmula 1 (hoy Alpine, la escudería de Franco Colapinto). También había que resolver qué pasaba con las otras dos fechas sudamericanas. Por cuestiones logísticas, la FIA y Cosmobilis descartaban hacer tres carreras en la región. El contrato de Chile vence en 2029 y el de Paraguay, en 2027. La decisión de no renovar con Paraguay le abrió la puerta a la Argentina.

La reunión clave en Buenos Aires

El punto de quiebre fue el Congreso Americano de la FIA, que se hizo en Buenos Aires entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre. Aquellos días, Llaryora se reunió con Ben Sulayem y con Boullier. "Hay un compromiso también ahí del gobernador. Martín (Llaryora) tuvo una reunión también con el presidente Mohammed y fue muy positiva. Hay que recordar que Ben Sulayem corrió en Córdoba y tiene un cariño muy especial", había contado Carman.

El acuerdo quedó cerrado pocos días después. El anuncio estaba previsto para la semana pasada, pero en Córdoba decidieron postergarlo siete días por la visita del Papa León XIV.

El presidente de la FIA celebró la noticia: "Argentina es un país con el automovilismo en la sangre, aficionados apasionados y un terreno extraordinario. Cuenta con una increíble tradición en los rallies, y guardo grandes recuerdos personales de mis participaciones en Córdoba". Ben Sulayem agregó que durante su visita al país de este año reiteró su compromiso de traer "competiciones de primer nivel" y que este es "el primer paso para lograr esa visión".

La historia del Rally de Argentina

Desde su debut en 1980, el país organizó 39 ediciones del Mundial de Rally. Salvo tres excepciones (Tucumán en 1980 y 1992, y Bariloche en 1983), las sierras de Córdoba fueron siempre el centro de la prueba.

Reutemann y Recalde, los hitos argentinos

Carlos Alberto Reutemann consiguió dos podios, en 1980 y 1985.

Jorge Raúl Recalde ganó en 1988 y es el único piloto americano que se quedó con la clasificación general de una fecha del WRC.





El rally cordobés suele convocar a más de un millón de espectadores al costado de los caminos. Pasar la noche en la montaña esperando el paso de los autos ya es un ritual, con asado y fernet para combatir el frío. Durante casi cuatro décadas, y a pesar de las crisis económicas, la carrera se sostuvo gracias al apoyo de pilotos, equipos y prensa internacional, que la eligieron como una de las fechas más atractivas del año.

¿Y la Fórmula 1?

En el mismo congreso, Ben Sulayem renovó su apoyo para que la Argentina recupere tanto el WRC como la Fórmula 1. "Tiramos toda la carne en el asador para vender lo mejor de Argentina", resumió Carman. Por ahora, la primera promesa ya está cumplida: desde 2028, Córdoba vuelve a ser parte del Mundial.