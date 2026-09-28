"He perdido mi paz": Vozinha, el arquero de Cabo Verde, confesó su agobio por la fama

El arquero y figura de la selección de Cabo Verde, Vozinha, confesó sentirse desbordado por la intensa atención pública que experimenta tras la histórica participación de su país en la Copa del Mundo. En una entrevista brindada al periódico británico The Observer, el experimentado guardameta de 40 años admitió que la fama masiva conseguida a partir de sus actuaciones bajo los tres palos terminó por privarlo de la tranquilidad y la intimidad que disfrutaba en su vida diaria.

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Cabo Verde, un archipiélago de aproximadamente 500.000 habitantes situado cerca de la costa occidental africana, logró clasificar a la fase eliminatoria en lo que constituyó su primera participación en el torneo mundialista, instancia en la que terminó cayendo ajustadamente por 3-2 ante Argentina. Durante el certamen, Vozinha mantuvo su portería en cero frente a Arabia Saudita y ante la eventual campeona, España, desempeño que le valió la nominación al Trofeo Yashin como mejor portero del año y provocó que sus seguidores en Instagram se dispararan de 56.000 a 28 millones de personas.

A pesar del reconocimiento deportivo global, el futbolista explicó las dificultades que enfrenta en la actualidad para gestionar su rutina fuera del campo de juego. "He perdido mi paz y mi tranquilidad. Ya no tengo privacidad alguna", afirmó Vozinha. El deportista detalló la presión constante de los fanáticos al señalar que cuando va a un restaurante siempre hay alguien que quiere hacerse una foto con él o le pide un autógrafo, o incluso alguien lo está grabando, situación ante la cual admitió no creer que pueda hacer nada al respecto.

Las consecuencias de la exposición alcanzaron también a su entorno más cercano en Cabo Verde, donde los aficionados acuden diariamente a la vivienda de su madre. La situación resulta compleja para el jugador debido a la distancia geográfica, tras haberse concretado en julio su transferencia desde el club Chaves, de la segunda división de Portugal, hacia el Colo-Colo de Chile. "Yo no estoy allí, así que no puedo ayudarles", lamentó al referirse al asedio que sufre su familia.

Al analizar el fenómeno mediático que rodea a los deportistas de élite, el arquero reflexionó sobre la percepción distorsionada que suele tenerse del reconocimiento público y aseguró que las personas aspiran a la fama viendo únicamente la faceta positiva de esa realidad. "Mucha gente quiere ser famosa, pero solo ven el lado positivo de esa realidad. Para ser sincero, si me ofrecieran la vida que tengo hoy o la que tenía antes, elegiría la que tenía antes", concluyó el futbolista al hacer un balance sobre el giro que tomó su carrera tras la cita mundialista.

Con información de Reuters